OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en janvier a diminué de 13 % (215 365) par rapport à décembre (248 296). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans les centres urbains, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 16 % en janvier, pour se chiffrer à 191 491. Il a diminué de 20 % dans le segment des logements collectifs, tandis qu'il a augmenté de 3 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 146 267 et à 45 224.

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 23 874.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 259 412 en janvier, en baisse de 4 % par rapport à 269 781 en décembre. La tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations dans l'ensemble des régions du Canada.

« Les DDA mensuelles et la tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations ont toutes les deux diminué à l'échelle nationale en janvier 2023. Le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations a touché son plus bas niveau depuis septembre 2020. Si l'on examine les trois grandes villes que sont Toronto, Montréal et Vancouver, on constate que les DDA en janvier ont augmenté seulement à Montréal, où il y a eu une hausse de 36 %. À Toronto, on a enregistré un recul de 52 %, et à Vancouver, une diminution de 14 %, ce qui a contribué à la baisse mensuelle globale du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier au Canada », a déclaré Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de février le 15 mars à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Janvier

2022 Janvier

2023 % Janvier 2022 Janvier 2023 % Janvier 2022 Janvier 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

41 20 -51 2 5 150 43 25 -42 Î.-P.-É.

6 14 133 7 10 43 13 24 85 N.-É.

89 63 -29 441 162 -63 530 225 -58 N.-B.

20 26 30 68 31 -54 88 57 -35 Atlantique

156 123 -21 518 208 -60 674 331 -51 Qc

350 215 -39 3 385 1 830 -46 3 735 2 045 -45 Ont.

1 307 1 000 -23 2 472 3 886 57 3 779 4 886 29 Man.

138 154 12 509 169 -67 647 323 -50 Sask.

64 42 -34 60 76 27 124 118 -5 Alb.

567 554 -2 1 158 1 456 26 1 725 2 010 17 Prairies

769 750 -2 1 727 1 701 -2 2 496 2 451 -2 C.-B.

421 317 -25 2 283 3 359 47 2 704 3 676 36 Canada (10 000+) 3 003 2 405 -20 10 385 10 984 6 13 388 13 389 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 6 6 - 161 6 -96 167 12 -93 Barrie

54 38 -30 23 61 165 77 99 29 Belleville - Quinte West 12 5 -58 6 0 -100 18 5 -72 Brantford

34 44 29 0 0 - 34 44 29 Calgary

258 304 18 303 991 227 561 1 295 131 Chilliwack

31 16 -48 7 9 29 38 25 -34 Drummondville 12 8 -33 127 29 -77 139 37 -73 Edmonton

227 169 -26 682 399 -41 909 568 -38 Fredericton

9 12 33 0 2 ## 9 14 56 Greater/Grand Sudbury 4 2 -50 1 0 -100 5 2 -60 Guelph

14 7 -50 12 8 -33 26 15 -42 Halifax

52 17 -67 422 87 -79 474 104 -78 Hamilton

41 23 -44 85 138 62 126 161 28 Kamloops

15 7 -53 4 8 100 19 15 -21 Kelowna

40 27 -33 47 349 ## 87 376 332 Kingston

29 6 -79 0 38 ## 29 44 52 Kitchener-Cambridge-Waterloo 28 51 82 79 335 324 107 386 261 Lethbridge

10 10 - 145 3 -98 155 13 -92 London

92 35 -62 266 285 7 358 320 -11 Moncton

6 4 -33 20 15 -25 26 19 -27 Montréal

87 68 -22 1 918 1 208 -37 2 005 1 276 -36 Nanaimo

13 9 -31 4 7 75 17 16 -6 Oshawa

36 18 -50 31 30 -3 67 48 -28 Ottawa-Gatineau 171 38 -78 469 63 -87 640 101 -84 Gatineau

60 0 -100 221 30 -86 281 30 -89 Ottawa

111 38 -66 248 33 -87 359 71 -80 Peterborough

11 4 -64 0 0 - 11 4 -64 Québec

57 28 -51 545 111 -80 602 139 -77 Red Deer

6 5 -17 0 14 ## 6 19 217 Regina

31 6 -81 30 31 3 61 37 -39 Saguenay

18 6 -67 44 13 -70 62 19 -69 St. Catharines-Niagara 35 119 240 115 129 12 150 248 65 Saint John

4 6 50 48 0 -100 52 6 -88 St. John's

39 17 -56 2 3 50 41 20 -51 Saskatoon

27 33 22 29 42 45 56 75 34 Sherbrooke

27 17 -37 130 56 -57 157 73 -54 Thunder Bay

2 3 50 0 6 ## 2 9 350 Toronto

478 390 -18 1 165 2 305 98 1 643 2 695 64 Trois-Rivières

17 20 18 14 88 ## 31 108 248 Vancouver

164 174 6 1 616 2 437 51 1 780 2 611 47 Victoria

54 23 -57 232 440 90 286 463 62 Windsor

34 24 -29 67 221 230 101 245 143 Winnipeg

119 133 12 371 138 -63 490 271 -45 Toutes les régions

2 404 1 932 -20 9 220 10 105 10 11 624 12 037 4 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes







































Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Décembre

2022 Janvier

2023 % Décembre 2022 Janvier 2023 % Décembre 2022 Janvier 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

637 389 -39 1 185 62 -95 1 822 451 -75 Î.-P.-É.

313 418 34 420 120 -71 733 538 -27 N.-É.

1 325 986 -26 3 259 1 979 -39 4 584 2 965 -35 N.-B.

587 957 63 1 074 416 -61 1 661 1 373 -17 Qc

3 517 5 902 68 23 762 28 708 21 27 279 34 610 27 Ont.

18 161 18 370 1 85 247 53 175 -38 103 408 71 545 -31 Man.

1 430 2 479 73 3 852 2 028 -47 5 282 4 507 -15 Sask.

708 843 19 2 172 912 -58 2 880 1 755 -39 Alb.

10 541 8 973 -15 15 255 18 219 19 25 796 27 192 5 C.-B.

6 660 5 907 -11 47 395 40 648 -14 54 055 46 555 -14 Canada (10 000+) 43 879 45 224 3 183 621 146 267 -20 227 500 191 491 -16 Canada (toutes les régions) 57 420 62 863 9 190 875 152 501 -20 248 296 215 365 -13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 277 110 -60 1 356 72 -95 1 633 182 -89 Barrie

439 736 68 852 732 -14 1 291 1 468 14 Belleville - Quinte West 175 139 -21 60 0 -100 235 139 -41 Brantford

1 237 1 267 2 396 0 -100 1 633 1 267 -22 Calgary

4 816 4 604 -4 8 040 11 892 48 12 856 16 496 28 Chilliwack

248 247 0 248 108 -56 368 355 -4 Drummondville 225 239 6 408 348 -15 633 587 -7 Edmonton

4 034 2 739 -32 5 568 4 788 -14 9 602 7 527 -22 Fredericton 99 418 322 360 24 -93 459 442 -4 Greater/Grand Sudbury 394 105 -73 228 0 -100 622 105 -83 Guelph

56 102 82 156 96 -38 212 198 -7 Halifax

612 248 -59 2 352 1 044 -56 2 964 1 292 -56 Hamilton

916 383 -58 996 1 656 66 1 912 2 039 7 Kamloops

32 114 256 768 96 -88 800 210 -74 Kelowna

513 488 -5 4 044 4 188 4 4 557 4 676 3 Kingston

37 263 ## 0 456 ## 37 719 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 494 765 55 7 560 4 020 -47 8 054 4 785 -41 Lethbridge

182 194 7 468 36 -92 650 230 -65 London

861 678 -21 1 680 3 420 104 2 541 4 098 61 Moncton

255 247 -3 492 180 -63 747 427 -43 Montréal

1 193 1 807 51 10 976 14 777 35 12 169 16 584 36 Nanaimo

202 122 -40 1 272 84 -93 1 474 206 -86 Oshawa

556 454 -18 528 360 -32 1 084 814 -25 Ottawa-Gatineau 1 683 979 -42 2 412 756 -69 4 095 1 735 -58 Gatineau

13 0 -100 0 360 ## 13 360 ## Ottawa

1 670 979 -41 2 412 396 -84 4 082 1 375 -66 Peterborough 156 119 -24 0 0 - 156 119 -24 Québec

816 822 1 3 636 1 332 -63 4 452 2 154 -52 Red Deer

0 82 ## 192 168 -13 192 250 30 Regina

159 90 -43 396 372 -6 555 462 -17 Saguenay

30 269 ## 24 156 ## 54 425 ## St. Catharines-Niagara 1 261 2 249 78 1 692 1 548 -9 2 953 3 797 29 Saint John

169 163 -4 0 0 - 169 163 -4 St. John's

570 282 -51 1 056 36 -97 1 626 318 -80 Saskatoon

494 728 47 1 548 504 -67 2 042 1 232 -40 Sherbrooke 240 311 30 1 032 672 -35 1 272 983 -23 Thunder Bay 79 173 119 0 72 ## 79 245 210 Toronto

7 846 6 641 -15 63 444 27 660 -56 71 290 34 301 -52 Trois-Rivières 228 354 55 1 380 1 056 -23 1 608 1 410 -12 Vancouver

3 544 3 292 -7 34 428 29 244 -15 37 972 32 536 -14 Victoria

516 356 -31 2 760 5 280 91 3 276 5 636 72 Windsor

499 520 4 204 2 652 ## 703 3 172 351 Winnipeg

1 239 2 040 65 3 228 1 656 -49 4 467 3 696 -17 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















