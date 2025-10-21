Baisse de l'agression psychologique et de la violence physique envers les enfants au Québec depuis 25 ans

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Entre 1999 et 2024, sur une base annuelle, l'agression psychologique répétée envers les enfants en contexte familial (crier après l'enfant, l'insulter, ou encore menacer de lui donner la fessée, etc.) est passée de 48 % à 28 % au Québec. La violence physique mineure (donner une tape sur la main de l'enfant, le pincer ou lui donner une fessée, etc.) est passée de 48 % à 13 %, et la violence physique sévère (donner un coup de poing ou de pied à l'enfant, le saisir par le cou, le frapper avec un objet, etc.), de 7 % à 3,1 %.

Violence envers les enfants, enfants de 6 mois à 17 ans, Québec, 1999 et 2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Attitudes parentales à l’égard de la punition corporelle, parents d’enfants de 6 mois à 17 ans, Québec, 1999 à 2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La violence envers les enfants a connu une baisse notable au Québec depuis 25 ans, mais le phénomène demeure présent aujourd'hui. En 2024, il est estimé que :

- 454 180 enfants ont subi de l'agression psychologique répétée;

- 217 490 enfants ont subi de la violence physique mineure;

- 50 660 enfants ont été victimes de violence physique sévère.

C'est ce que révèle l'édition 2024 de l'Enquête sur la violence et la négligence familiales dans la vie des enfants du Québec réalisée depuis 25 ans par l'Institut de la statistique du Québec pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Menée auprès de 6 248 parents d'enfants de 6 mois à 17 ans, cette enquête est unique au monde; elle se distingue par son envergure et sa récurrence.

Moins de parents favorables aux punitions corporelles qu'avant

On constate une baisse notable de la proportion de parents favorables à la punition corporelle entre 1999 et 2024, et ce, tant chez les mères que chez les pères.

Près d'un enfant sur 10 au Québec est considéré comme étant négligé

La négligence envers les enfants en contexte familial se manifeste par une réponse inadéquate à leurs besoins qui compromet leur bien-être ou leur développement. On estime à 8 % la proportion annuelle d'enfants considérés comme étant négligés au Québec en 2024 (environ 122 400 enfants).

- Négligence sur le plan cognitif ou affectif : 1,7 % des enfants (environ 26 630 enfants).

- Négligence de supervision : 6 % des enfants (environ 100 260 enfants).

- Négligence physique : 0,6 % des enfants (environ 10 430 enfants).

Environ 14 % des adolescents et adolescentes feraient l'objet de négligence de supervision, comparativement à 4,3 % des enfants de 6 mois à 5 ans et à 2,1 % des enfants de 6 à 12 ans.

Certains enfants sont exposés à de la violence entre partenaires intimes, parfois avant la naissance

En 2024, environ 20 % des enfants ont été exposés à de la violence physique ou psychologique entre partenaires intimes, soit environ 323 880 enfants, au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Le taux d'exposition des enfants à la violence entre partenaires intimes est plus faible lorsqu'il s'agit de violence physique (2,5 %) que lorsqu'il est question de violence psychologique (19 %).

Lorsqu'on s'intéresse à la période périnatale, on constate que la mère biologique de 12 % des enfants de 6 mois à 5 ans a déclaré avoir subi cette forme de violence entre le début de la grossesse et le 2e anniversaire de l'enfant, ce qui représente 56 330 enfants de ce groupe d'âge.

En savoir plus :

- Lire les faits saillants

- Lire le rapport complet

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général.

