MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ -- Bain & Company a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Montréal, au Québec, marquant une expansion significative de ses activités au Canada. Fort de plus de trois décennies de collaboration avec des entreprises et des universités canadiennes de premier plan, ce nouveau bureau témoigne de l'engagement à long terme de Bain à aider les entreprises québécoises à prospérer dans un contexte mondial en constante évolution.

Le bureau de Montréal sera un relais pour les activités de Bain au Québec et au Canada, favorisant une collaboration plus étroite avec les clients qui cherchent à optimiser leur performance dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la transformation numérique, la fabrication de pointe, les services financiers et le capital-investissement. Cette décision de la firme d'ouvrir un bureau à Montréal fait suite à plusieurs années de service des clients québécois depuis le bureau de Toronto, et répond à une demande croissante pour une présence permanente en français afin de mieux soutenir les dirigeants locaux.

« Le renforcement de notre réseau existant de clients et de partenaires à Montréal est une étape naturelle qui s'inscrit dans l'approfondissement de notre stratégie canadienne », a déclaré Jed Fallis, associé directeur de Bain Canada. « Nous observons au Québec une convergence d'opportunités et de talents qui s'aligne parfaitement avec notre mission : aider les entreprises des secteurs clés à atteindre des résultats commerciaux extraordinaires. »

Le bureau de Montréal sera dirigé par Matthieu Vigneron, associé chez Bain, qui apporte une approche dynamique axée sur les résultats et plus de 20 ans d'expérience en conseil auprès de clients dans divers secteurs, notamment le capital-investissement, l'aérospatiale, les télécommunications et la technologie. M. Vigneron a souligné l'engagement de Bain à établir une présence durable au Québec, notant que l'entreprise a pris le temps de comprendre le marché local, de bâtir une relation de confiance et de constituer une équipe de direction adaptée.

« Le Québec abrite certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes dans de nombreuses industries », a déclaré Matthieu Vigneron. « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel immense que nous observons dans divers secteurs pour aider nos clients à saisir des opportunités uniques dans les domaines de la technologie, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la durabilité et de la transition énergétique -- et à relever des défis critiques dans un environnement commercial en rapide évolution. Nous sommes ici pour offrir le meilleur de Bain au Québec et à nos clients : notre expertise, notre approche pragmatique et collaborative, et notre culture axée sur l'obtention de résultats concrets », a-t-il ajouté.

Alors que le nouveau bureau de Bain & Company à Montréal se prépare à fonctionner à pleine capacité, l'entreprise collabore activement avec des partenaires et des parties prenantes locales afin de s'assurer que sa présence contribue au succès global de l'écosystème d'affaires québécois. Cela inclut la participation au bien-être communautaire et l'ouverture de nombreuses perspectives stimulantes pour les diplômés des programmes de pointe des établissements d'enseignement et de formation de calibre mondial de Montréal.

