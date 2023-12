Bâillon sur la réforme Dubé - Le Québec se réveille perdant

QUÉBEC, le 9 déc. 2023 /CNW/ - Grâce au travail acharné de Guillaume Cliche-Rivard et du leader parlementaire Alexandre Leduc, Québec solidaire est parvenu à arracher trois améliorations in extremis au projet de loi 15, une réforme qui, dans la continuité de la réforme Barrette, va centraliser et bureaucratiser le réseau de la santé et des services sociaux au Québec.

«Ce matin, ce sont tous les Québécois et les Québécoises qui se réveillent perdants. Ce projet de loi n'amène ni les soins, ni le personnel pour les donner aux patients. La réforme Dubé, c'est le contraire du progrès, elle poursuit tout ce que le Québec fait de mal en santé depuis 25 ans: la bureaucratisation, la privatisation et la centralisation», souligne Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

« Si la CAQ nous avait laissés faire notre travail jusqu'au bout, nous aurions pu limiter les dégâts. Les 709 pages d'amendements que la CAQ a présentées pendant la nuit à son propre projet de loi illustrent l'ampleur de l'improvisation du ministre Dubé. » rappelle M. Cliche-Rivard.

«C'est bien peu par rapport à tout le reste, mais nous avons réussi à arracher trois améliorations au projet de loi: la préservation partielle de l'autonomie des sages-femmes, la création d'une table nationale de coordination de santé publique et le respect de l'engagement de la ministre des Aînés à ce que ce soit les établissements locaux et non Santé Québec qui aient la responsabilité d'informer la population des soins de fin de vie qui y sont offerts.» ajoute M. Cliche-Rivard.

Rappel des faits:

Le projet de loi 15 est le 2e plus gros projet de loi de l'histoire du Québec après le Code civil. Ce projet de loi équivaut à environ 5 projets de loi réguliers.

C'est le 5e bâillon de la CAQ en 5 ans.

Des dizaines de groupes et d'organisations du domaine de la santé s'opposent à l'adoption de cette loi mastodonte.

Avant même le début du bâillon, ce sont pas moins de 464 amendements sur 769 articles qui ont été adoptés pour corriger les erreurs du gouvernement.

