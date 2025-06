Bâillon pour projet de loi no 69 : un déni de démocratie

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le SCFP-Québec ainsi que plusieurs acteurs de la société civile étaient présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec des députés des partis de l'opposition du Parti québécois, Pascal Paradis, et de Québec solidaire, Haroun Bouazzi, pour dénoncer le projet de loi no 69 portant sur l'avenir énergétique du Québec.

« On est dans l'Assemblée nationale, la maison du peuple. La CAQ veut forcer l'adoption par bâillon de ce projet de loi. C'est un déni de démocratie et un boulet que nous laisserons aux générations futures », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, en point de presse.

Les groupes de la société civile et les députés de l'opposition exigent le retrait du projet de loi no 69. D'une seule voix, ils demandent une étude approfondie du PL 69 et un réel débat public sur l'avenir énergétique de la province.

Ce projet de loi controversé, rédigé par le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon, prévoit mettre fin au droit exclusif d'Hydro-Québec de distribuer l'électricité et permettra à des entreprises privées comme TES Canada et autres entités semblables de vendre de l'électricité.

« La privatisation, même en partie, des services d'électricité va coûter cher et fera mal au portefeuille des citoyennes et citoyens du Québec. Aussi, plus le privé rentre dans les services d'électricité, plus nous enlevons d'argent à Hydro-Québec et moins il en redonnera au gouvernement pour payer nos services publics, comme les soins de santé et l'éducation », de rappeler Patrick Gloutney.

Les parties craignent que la CAQ soit sur le point de recourir au bâillon avant la fin des travaux parlementaires, soit ce vendredi 6 juin.

