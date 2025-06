Un troisième avis de grève déposé chez Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Après le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec et le Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec, un troisième groupe d'employés de la société d'État membres du SCFP vient de déposer un avis de grève. Le Syndicat des employé.e.s de réseau d'Hydro-Québec (SERHQ-SCFP 5735) a en effet délivré un préavis de grève des heures supplémentaires pour la période du 16 au 20 juin 2025.

Il s'agit d'environ 205 salariés aux tâches particulièrement névralgiques. Ils travaillent à la planification et à la conduite de l'ensemble du réseau électrique d'Hydro-Québec. Leurs principaux titres d'emplois sont : répartiteurs CCR (Centre de conduite du réseau), répartiteurs CER (Centre d'exploitation régional), agents planification retrait et production, de même qu'agents exploitation.

Leur convention collective a expiré le 31 décembre 2024. Les négociations ont commencé de manière anticipée le 21 décembre 2023. Jusqu'à présent, environ 75 séances de négociation ont eu lieu à la table sectorielle et quelque 25 à la table commune.

Leurs enjeux à la table sectorielle sont considérables puisque l'employeur veut modifier l'ensemble de son modèle d'exploitation. Cela a pour conséquence de changer la totalité des titres d'emplois, des descriptifs d'emplois, des horaires de travail, de même que toutes les conditions de travail, ainsi que les lieux de travail de certains membres.

Le syndicat n'émettra pas d'autres commentaires jusqu'à nouvel ordre.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

