L'unification de la marque vise à améliorer l'expérience client

KNOXVILLE, Tennessee, 15 janvier 2025 /CNW/ - Bailey International, Sure Grip Controls, Inc. et Hydrolico International sont heureuses d'annoncer leur unification sous une nouvelle identité de marque : Bailey. Cette initiative de repositionnement de la marque vise à rehausser l'expérience client en fusionnant les forces et l'expertise uniques des trois entreprises en une seule entité cohésive.

En regroupant ses filiales dans le cadre d'une vision commune, Bailey offrira un portefeuille de produits complet, tout en renforçant les valeurs fondamentales de l'entreprise, soit la qualité et l'orientation client. En combinant les deux, l'entreprise maintient une présence plus forte sur le marché, offre une plus vaste gamme de produits dans l'ensemble de sa clientèle et simplifie l'expérience client.

Ken Baker, chef de la direction de Bailey, a déclaré : « Grâce à cette nouvelle image de marque, nous tirons parti de l'héritage de chacune de nos trois entreprises tout en créant une marque unifiée qui incarne nos forces collectives. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

Bailey International, LLC : Un leader mondial des solutions hydrauliques et électriques mobiles.

: Un leader mondial des solutions hydrauliques et électriques mobiles. Sure Grip Controls, Inc. : Reconnue pour l'ingénierie et la fabrication de systèmes de contrôle électronique.

: Reconnue pour l'ingénierie et la fabrication de systèmes de contrôle électronique. Hydrolico International, Inc. : Experts techniques en ingénierie et en fabrication de composants hydrauliques configurés et personnalisés.

En tirant parti de l'expertise combinée de ces entités, Bailey offre une gamme de produits élargie, y compris des cylindres hydrauliques, des pompes, des soupapes, des collecteurs, des moteurs et des systèmes de contrôle électronique.

« Nous sommes impatients d'utiliser cette marque unifiée pour continuer à répondre aux besoins de nos clients, du bout des doigts à l'infobulle », a affirmé Darren Lockyer, vice-président de la division électronique de Bailey.

À partir de maintenant, toutes les communications refléteront la nouvelle identité de la marque Bailey, assurant une présence constante et reconnaissable sur le marché.

Chris Rowley, vice-président de la division hydraulique de Bailey, a déclaré ceci : « Nos clients peuvent continuer de compter sur les mêmes produits et services exceptionnels pour lesquels ils nous ont fait confiance, maintenant qu'ils sont rehaussés par un parcours et une expérience offrant une meilleure cohésion. »

Pour en savoir plus sur les efforts de repositionnement de la marque et ses répercussions, veuillez consulter le nouveau site Web d'entreprise de Bailey : https://baileyintl.com.

À propos de Bailey

Bailey, dont le siège social est situé à Knoxville, au Tennessee, est un important fabricant de composants hydrauliques et de systèmes de contrôle électronique pour des entreprises dans un large éventail de secteurs. Bailey développe et produit des cylindres hydrauliques, des unités d'alimentation hydrauliques, des valves hydrauliques, des manettes et d'autres commandes électroniques portant les marques Chief, Maxim, Hydro Custom et Sure Grip Controls et distribue de nombreux autres produits. Bailey fournit également des services de conception, d'ingénierie, d'essai et de fabrication sur mesure à des entreprises d'équipement mobile de premier plan partout dans le monde.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

