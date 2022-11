BAFFIN ET LA LCF FONT L'ANNONCE D'UN PARTENARIAT PLURIANNUEL

La marque canadienne devient la botte officielle de la LCF et de la Coupe Grey

STONEY CREEK, ON, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ligue canadienne de football (LCF) et la marque de chaussures canadienne Baffin sont heureuses d'annoncer un partenariat pluriannuel qui permettra à Baffin de devenir la botte officielle de la LCF et de la Coupe Grey.

Fier Partenaire et Partisan de la LCF (Groupe CNW/Baffin Limited)

« C'est un honneur de faire équipe avec la Ligue canadienne de football et d'en devenir la botte officielle. En tant que véritable marque canadienne, nous admirons profondément ce que la LCF fait pour le paysage sportif canadien et pour ses partisans aux quatre coins du pays. Nous sommes ravis de nouer des liens avec ces partisans, qui n'ont jamais laissé le froid climat du Canada les empêcher de se présenter à un match », a déclaré Mark Hubner, vice-président principal, affaires commerciales, de Baffin.

« Amenées aux extrémités de la Terre et dans les environnements les plus difficiles de la planète, les chaussures Baffin offrent une protection extrême qui permet aux clients de se dépasser lors de leurs aventures les plus froides, qu'il s'agisse de faire du trekking au pôle Nord ou d'encourager leur équipe préférée lors d'une tempête de la neige à la Coupe Grey. »

Chef de file de l'industrie, Baffin est une marque de chaussures offrant une variété de gammes de produits conçus pour le confort et adaptés aux climats froids, qui soutient aussi les domaines du travail industriel, de la chasse et la pêche, et plus encore. Baffin est une entreprise familiale qui s'engage à servir les Canadiennes et les Canadiens et à fabriquer localement lorsque possible. Établie dans la communauté de Stoney Creek, près de Hamilton, en 1979, l'entreprise possède une expertise tirée de décennies d'expérience et d'un dévouement à soutenir et à réchauffer les Canadiennes et les Canadiens dans les conditions les plus froides et les plus difficiles.

« C'est une période spéciale et excitante de l'année. Les amateurs de la LCF aiment le football et des produits de qualité, et les partisans réunis à la Coupe Grey savent particulièrement comment s'habiller pour tous les types de température », a mentionné le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie. « Maintenant, quand ils choisiront les produits de Baffin, ils choisiront les produits de l'un de nos partenaires et appuieront la Ligue au passage! »

Dans les mois à venir, Baffin et la LCF donneront vie à ce partenariat grâce à du contenu unique, à des concours, à des cadeaux pour garder les partisans au chaud lors des froides journées de match, et à bien plus encore.

À PROPOS DE BAFFIN

Baffin Ltd. est une entreprise innovante de vêtements d'extérieur basée à Stoney Creek, en Ontario, au Canada, avec comme objectif principal d'offrir des chaussures et des vêtements de haute performance techniquement avancés et innovants. Baffin conçoit, développe et teste des chaussures dans les environnements les plus exigeants de la planète, et l'entreprise s'efforce d'être une chef de file mondiale de la chaussure dans les catégories souliers d'extérieurs, souliers industriels et souliers pour la chasse et la pêche. Baffin Ltd. est une filiale en propriété exclusive de Canada Goose Holdings Inc.

SOURCE Baffin Limited

