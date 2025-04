BAFFIN.COM EXPÉDIE MAINTENANT DIRECTEMENT SES PRODUITS EN FRANCE, EN ALLEMAGNE, AU ROYAUME-UNI ET EN ITALIE

STONEY CREEK, ON, le 28 avril 2025 /CNW/ - Baffin, une marque canadienne de premier plan reconnue pour ses chaussures et ses vêtements haute performance, accroît sa présence à l'échelle mondiale avec le lancement du service d'expédition internationale directement aux consommateurs en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Grâce à cette expansion, les clients de ces marchés européens importants peuvent maintenant commander directement à partir de Baffin.com, ce qui facilite l'accès aux produits novateurs de la marque, conçus pour des conditions extrêmes et bénéficiant de la confiance des travailleurs, des amateurs de plein air et des explorateurs du monde entier.

« En tant que marque profondément enracinée dans l'artisanat et l'innovation, nous sommes ravis d'offrir les produits de qualité de Baffin directement à un plus grand nombre de clients à l'échelle mondiale grâce au lancement du service d'expédition internationale dans ces marchés européens clés », a déclaré Mark Hubner, vice-président principal de Baffin. « Conçues au Canada et testées dans le monde entier, les bottes Baffin sont destinées à ceux qui refusent d'être limités par les éléments. Des champs de glace de l'Arctique aux sommets alpins et aux paysages hivernaux urbains, nos produits ont été mis à l'épreuve dans les conditions les plus difficiles au monde, afin que nos clients puissent relever leurs propres défis en toute confiance. Aujourd'hui, un plus grand nombre d'aventuriers en Europe peuvent profiter des mêmes performances éprouvées qui définissent Baffin depuis des générations en profitant du côté pratique de magasiner directement à partir de Baffin.com. »

Depuis 1979, la marque s'appuie sur un héritage d'essais rigoureux de produits et sur sa philosophie Real-World Tested™. À Baffin, les essais de produits vont au-delà des résultats de laboratoire et des environnements contrôlés - les bottes sont mises au point dans les mêmes paysages rigoureux où les consommateurs en ont besoin. Des conditions glacées extrêmes des pôles nord et sud aux terrains difficiles de Machu Picchu, en passant par les montagnes Rocheuses, l'Afrique du Sud, le Sentier des Appalaches et la nature sauvage éloignée de l'Islande, Baffin s'assure que ses chaussures puissent résister à certaines des conditions les plus exigeantes de la planète.

Baffin est depuis longtemps reconnue pour ses équipements conçus pour leur rendement par temps froid et ses solutions de pointe sur le plan technique pour les secteurs du plein air, industriel et de la chasse et la pêche. Conçue avec une technologie exclusive et des matériaux axés sur des objectifs précis, la collection de vêtements de plein air de Baffin offre une protection complète contre les environnements les plus rigoureux, garantissant chaleur, durabilité et confort. Les vêtements de la collection chasse et pêche demeurent des produits favoris dignes de confiance pour les chasseurs, les trappeurs et les pêcheurs, offrant une chaleur et une étanchéité essentielles pour tous les terrains et toutes les conditions, que ce soit dans un peuplement d'arbres, sur un sentier ou sur la glace. La collection de vêtements industriels combine un savoir-faire légendaire à des caractéristiques de sécurité essentielles conçues pour répondre aux exigences de secteurs d'activité comme l'agriculture, la construction, les services publics, la fabrication et au-delà.

Appuyée par une présence de longue date au Canada et aux États-Unis par l'entremise de Baffin.com et de détaillants partenaires, la marque rejoint également les clients par l'entremise de détaillants en Europe et en Asie. Cela comprend des pays comme le Groenland, l'Autriche, la République tchèque, la Finlande, la France, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Arménie, le Japon, la Mongolie et la Corée du Sud. Cette expansion permet à Baffin de renforcer son engagement à rendre les chaussures de haute qualité accessibles à un public mondial plus large.

Pour découvrir les collections de Baffin et pour en savoir plus sur le service d'expédition internationale, consultez le www.baffin.com.

Baffin Ltd. est une entreprise novatrice de premier plan spécialisée dans les vêtements d'extérieur établie à Stoney Creek, en Ontario, au Canada, qui met l'accent sur les chaussures et les vêtements haute performance de pointe sur le plan technique. Baffin conçoit, met au point et teste sur le terrain des chaussures dans les environnements les plus exigeants de la planète et se concentre sur son rôle de chef de file mondial dans les catégories des vêtements d'extérieur, industriels et de chasse et pêche. Baffin Ltd. est une filiale en propriété exclusive de Canada Goose Holdings Inc.

