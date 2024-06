Le rhum BACARDÍ lance son tout premier produit épicé de qualité supérieure, maintenant disponible au Canada .

. Le BACARDÍ Épicé des Caraïbes incarne les saveurs alléchantes des îles caribéennes et s'inscrit dans la tendance des boissons tropicales, les gens étant plus enclins à apprécier les cocktails fruités et sucrés 1

Un rhum doux vieilli est mélangé à des épices, de l'ananas, de l'eau de coco et à la douceur unique de la fleur de cocotier, ce qui le rend parfait pour la création de cocktails tropicaux

1 Bacardi Cocktail Trends Report 2022 -- les répondants au Royaume-Uni ont tendance à apprécier les cocktails aux saveurs fruitées (38 %) et sucrées (29 %)



TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le rhum BACARDÍ® a officiellement lancé sa nouvelle offre, le BACARDÍ Épicé des Caraïbes, le premier produit vieilli épicé haut de gamme de la marque, qui propose un mélange d'épices se mariant à la noix de coco, à l'ananas et à la fleur de cocotier. Son profil aromatique unique en fait un produit idéal pour tous vos cocktails préférés d'inspiration caribéenne cet été.

Bacardí Épicé des Caraïbes (Groupe CNW/BACARDÍ Canada) Bacardi Épicé des Caraïbes (Groupe CNW/BACARDÍ Canada)

Désormais disponible auprès des détaillants et dans les bars du pays (à l'exception de la Colombie-Britannique), le nouveau BACARDÍ Épicé des Caraïbes associe la douceur unique de la fleur de cocotier et de l'ananas juteux à la cannelle, à la vanille et à l'arôme subtil de fût de chêne. Les amateurs de cocktails peuvent s'attendre à être ravis par les notes d'ananas caramélisé et de noix de coco légèrement grillée. Un régal pour le palais qui vous transportera sous les tropiques à chaque gorgée.

Polyvalent à souhait, le rhum Épicé des Caraïbes est fait pour être mixé. Qu'il s'agisse de rehausser un rhum and coke rafraîchissant, d'ajouter une touche d'audace à un classique comme un Coco Daiquiri zesté ou de le mélanger à une Caribbean Colada, riche en saveurs de cannelle et d'ananas, il saura ensoleiller chaque occasion, que vous soyez à la maison ou au bar. Il suffit de mélanger et de boire à petites gorgées pour goûter à l'exceptionnel savoir-faire artisanal et aux alléchantes saveurs tropicales. Pour les puristes, le BACARDÍ Épicé des Caraïbes est délicieux tel quel.

« Avec l'été qui approche, nous sommes ravis de lancer le BACARDÍ Épicé des Caraïbes. Il s'agit du premier produit de ce type dans notre gamme : un mélange parfait de rhum vieilli, de noix de coco, d'ananas et d'épices réconfortantes qui se marient harmonieusement pour créer une expérience gustative équilibrée et onctueuse. Nous savons que les boissons tropicales classiques, les saveurs uniques et les rhums vieillis sont de plus en plus prisés », souligne Dickie Cullimore, ambassadeur mondial de la marque BACARDÍ. « Nous nous réjouissons à l'idée de faire voyager les papilles gustatives des Canadiens vers les tropiques, pour le plus grand plaisir des buveurs de rhum de longue date, mais aussi pour convertir de nouveaux adeptes grâce à sa combinaison unique d'épices et de saveurs caribéennes ».

Le BACARDÍ Épicé des Caraïbes (700 ml) est embouteillé à 40 % de teneur en alcool et se trouve maintenant sur les tablettes des principaux détaillants de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et du Québec. Les prix commencent à 35,93 $ et varient selon les détaillants provinciaux.

Pour en savoir davantage sur notre BACARDÍ Épicé des Caraïbes, veuillez visiter le site suivant : https://www.bacardi.com/ca/fr/our-rums/caribbean-spiced/ de même que @Bacardi pour des inspirations de cocktails.

NOTES AUX RÉDACTEURS :

À propos de BACARDÍ® -- Le rhum le plus récompensé au monde

En 1862, dans la ville de Santiago de Cuba, le créateur Don Facundo Bacardi Massó a révolutionné l'industrie des spiritueux en créant un rhum au corps léger et au goût particulièrement doux : le BACARDÍ. Le goût unique du rhum BACARDÍ a incité les pionniers des cocktails à inventer certaines des recettes les plus célèbres au monde, notamment le Mojito BACARDÍ, le Daiquiri BACARDÍ, le Cuba Libre BACARDÍ, la Piña Colada BACARDÍ® et le Presidente BACARDÍ. Le rhum BACARDÍ est le spiritueux le plus primé au monde, avec plus de 1 000 prix récompensant la qualité, le goût et la créativité. Aujourd'hui, l'île caribéenne de Porto Rico est le berceau du rhum BACARDÍ, qui y est élaboré pour garantir que son goût reste le même à ce jour qu'à l'époque où il a été mélangé pour la première fois, en 1862. www.bacardi.com

La marque BACARDÍ fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège se trouve à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence au groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited.

VIVRE AVEC PASSION. CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SOURCE BACARDÍ Canada