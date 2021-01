Cloudli renforce l'équipe de direction pour réaliser les objectifs de croissance des affaires et la stratégie relatives aux produits en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 21 janvier 2021 /CNW/ - Communications Cloudli, Corp. (Cloudli), un fournisseur de solutions vocales, de données et de messagerie de premier ordre, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle identité (anciennement babyTEL). Le repositionnement de l'entreprise sous le nom de Cloudli harmonise mieux sa marque avec sa mission d'améliorer la façon dont les entreprises de toutes tailles communiquent à l'interne et avec leurs clients - comment, où et quand elles le veulent - sans compromettre la sécurité, la fiabilité et l'efficacité.

Cloudli offre des applications de communication unifiées permettant de travailler de n'importe où pour les PME, les entreprises émergentes et les entrepreneurs, des solutions de connectivité de voix par protocole IP optimisées pour les entreprises de toutes tailles et des solutions de télécopie numérique qui tirent parti des nouvelles technologies sans perturber les flux de travail fiables et établis. Ces solutions sont offertes directement et par l'entremise d'un écosystème de partenariat à plus de 7 000 clients, y compris certains des plus grands organismes de soins de santé, financiers et gouvernementaux en Amérique du Nord.

Fondée en 1982 sous le nom de Voice and Data Systems par Stephen Dorsey, un innovateur de renom, Cloudli a été acquise en novembre 2020 par la société d'investissement privé CPS Capital de Toronto et compte plus de 50 employés partout au Canada et aux États-Unis.

Cette nouvelle identité arrive à un moment où l'entreprise est bien placée pour croître. Les analystes s'entendent pour dire que le marché des communications unifiées en tant que service est en voie d'atteindre 25 milliards de dollars en 2024. Rien qu'au troisième trimestre de 2020, IDC, une firme d'études de marché, a signalé que le marché de la voix/des communications unifiées en tant que service hébergés a connu une croissance de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Sans surprise, l'intérêt des clients pour les communications unifiées en tant que service a grimpé de 88 % au cours de la pandémie, selon Avant Analytics.

En plus de sa nouvelle marque, Cloudli a élargi son équipe de direction pour renforcer la réalisation de sa vision :

Gavin Macomber a été nommé président et chef de la direction de Cloudli, apportant une vaste expérience en matière de communications et de transformation des activités à l'organisation. Avant de se joindre à Cloudli, M. Macomber a occupé des postes de direction dans des entreprises de télécommunications et de logiciels-services de renom, dont Vonage et First Orion.

Elinor Johansen s'est jointe à l'équipe à titre de première vice-présidente, chef de la direction du marketing et chef des ventes aux États-Unis. Elle possède plus d'une décennie d'expérience en communications unifiées dans des entreprises comme Intrado Enterprise Collaboration et Life and Safety, Cogeco Connexion et viiz Communications.

Gavin et Elinor se joignent à une équipe de direction accomplie qui compte plus de 100 ans d'expérience combinée dans les domaines de la voix par protocole IP et de la télécopie par protocole IP.

« Le monde connaît un changement massif dans la façon dont les entreprises communiquent », a déclaré Gavin Macomber, chef de la direction de Cloudli. « Nous permettons à des organisations prospères de donner le ton avec nos solutions de connectivité et de communications unifiées de prochaine génération. Toute l'équipe de Cloudli est extrêmement enthousiaste à l'idée de concrétiser notre vision d'aider les entreprises de toutes tailles à trouver de meilleures façons de communiquer avec les clients, les partenaires et les membres de l'équipe. »

À propos de Cloudli

Cloudli Communications, Corp. (anciennement babyTEL) offre des solutions de communication riches en fonctionnalités aux entreprises de tous types et de toutes tailles, avec un bilan qui s'étend sur des décennies. Aujourd'hui, nos solutions incluent des applications de communication unifiées permettant de travailler de n'importe où pour les PME, les entreprises émergentes et les entrepreneurs, des solutions de connectivité de voix par protocole IP optimisées et des solutions de télécopie numérique qui tirent parti des nouvelles technologies sans perturber les flux de travail fiables et établis. Au service de plus de 7 000 clients aux États-Unis et au Canada, Cloudli aide des entreprises à l'échelle de l'Amérique du Nord à mieux communiquer avec leurs clients - comment, où et quand elles le veulent - sans compromettre la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. Vous pouvez nous trouver sur le Web, LinkedIn et Twitter.

Communications Cloudli Corp. appartient à CPS Capital, une société de capital privé de Toronto.

Les autres marques de commerce et noms et de produits appartiennent à leurs sociétés respectives.

Personne-ressource pour les médias de Cloudli

SOURCE Cloudli

Liens connexes

