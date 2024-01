Nouveau siège d'auto pivotant pour rapprocher le bébé d'environ un pied des parents pour le rentrer et le sortir de l'auto.

TORONTO, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Baby Jogger® annonce le lancement du siège d'auto convertible City Turn™ au Canada, une innovation dotée d'un mécanisme pivotant sécurisé offrant une rotation à 180 degrés d'une seule main en position dos à la route, rapprochant ainsi l'enfant de 25,4 cm (10 pouces) des parents pour le rentrer et le sortir de l'auto. Cette technologie unique permet aux parents et aux aidants, notamment celles qui viennent d'accoucher ou qui sont plus âgées, comme les grands-parents, une manière plus facile de rentrer et sortir l'enfant de l'auto tout en gardant une posture plus verticale.

Vidéo - Baby Jogger Baby Jogger City Turn (Groupe CNW/Newell Brands)

« Les produits Baby Jogger sont conçus pour favoriser les déplacements, offrant simplicité et confort aux parents qui souhaitent explorer ensemble facilement », a déclaré Melanie Huet, présidente de la gestion de la marque et de l'innovation chez Newell Brands. « Le siège d'auto City Turn est non seulement pivotant, mais il rapproche l'enfant de près d'un pied de l'adulte, afin d'offrir aux parents et à l'enfant une expérience plus pratique et haut de gamme ».

Un siège d'auto. Des années d'aventure, ensemble.

City Turn est un siège d'auto convertible qui accompagne l'enfant dans sa croissance.

Le siège d'auto peut être converti de la position dos à la route avec un harnais pour les enfants de 1,8 à 18 kg à la position face à la route avec un harnais pour les enfants de 1,8 à 30 kg (4 à 65 lb), de sorte qu'il puisse accompagner la croissance de l'enfant.

La limite de poids de 50 lb en position dos à la route, associée à la fonction pivotante, permet de prolonger la période où l'enfant est en position dos à la route plus longtemps.

Les 10 positions de l'appuie-tête et les 5 positions d'inclinaison, avec un harnais sans couture, permettent d'ajuster le siège rapidement et facilement.

Tissus doux et légers dotés du matériau absorbant COOLMAX® qui évacue l'humidité pour aider l'enfant à rester au frais et confortable.

La sécurité est une priorité.

Au même titre que l'innovation et le style, la sécurité reste une priorité absolue chez Baby Jogger.

La technologie RAPIDLOCK™ de tension de la ceinture et le LOQUET enclenché par un bouton-poussoir intégré permettent une installation simple et sécuritaire en quelques secondes.

Le mouvement pivotant offre un accès clair et direct au cheminement de la ceinture, pour une installation plus facile que jamais.

Les cheminements de ceinture de couleur et les deux bulles indicatrices de niveau permettent d'assurer une bonne installation dans le véhicule.

Conçu et testé selon les normes de sécurité TRUE Test Plus™ (testé dans des conditions réelles extrêmes) pour aider à protéger l'enfant en cas de tonneau, de collision latérale, frontale et arrière.

Le siège d'auto émet un clic sonore lorsqu'il est verrouillé en position dos à la route, ce qui permet de s'assurer qu'il est bien fixé avant de conduire.

L'armature renforcée en acier offre solidité et durabilité et la mousse EPP absorbant l'énergie permet une gestion efficace de l'énergie produite en cas de collision.

Rembourrage de qualité supérieure, insert amovible pour nourrisson et housses de boucles pour plus de confort et de soutien.

Le siège d'auto City Turn est disponible en Onyx Black. Il est disponible sur Amazon, Snuggle Bugz, West Coast Kids, Clément, Best Buy, La Mère Hélène, Baby world, BEBELELO, Poupons et Cie, Tanguay, Bébé Dépôt Plus (PDSF : 799,99 $) et sur www.babyjogger.ca/fr.

Pour en savoir plus sur le Baby Jogger City Turn et le renouvellement de la marque, visitez www.babyjogger.ca/fr et suivez @BabyJoggerCanada sur Instagram, YouTube et Facebook. Pour bien utiliser le produit, veuillez consulter les consignes de sécurité et les instructions sur l'emballage et dans les manuels.

À propos de Baby Jogger

Les produits Baby Jogger sont conçus pour les parents actifs qui souhaitent partager leurs aventures avec leurs enfants. Depuis la création de la toute première poussette de jogging en 1984, Baby Jogger s'est développée au-delà des joggeurs et a créé des équipements pour bébés qui répondent à toutes les passions et à tous les styles de vie, des poussettes de voyage ou des aventures hors-piste, des sièges d'auto légers ou des chaises hautes minces pour simplifier la vie en ville. Baby Jogger aide les parents et les enfants à profiter pleinement de la vie, à cultiver leur curiosité, à vivre de nouvelles aventures et à réaliser leurs rêves. Baby Jogger est la propriété de Newell Brands, l'un des principaux fabricants mondiaux de biens de consommation.

À propos de Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ : NWL) est un chef de file mondial dans le secteur des biens de consommation avec un portefeuille solide de marques réputées, dont Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Rubbermaid Commercial Products, Yankee Candle, Paper Mate, FoodSaver, Dymo, EXPO, Elmer's, Oster, NUK, Spontex et Campingaz. Newell Brands a pour objectif de satisfaire ses consommateurs en illuminant les moments du quotidien.

Ce communiqué de presse et des informations supplémentaires sur Newell Brands sont disponibles sur le site web de l'entreprise, www.newellbrands.com.

