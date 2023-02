Laval, QC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - B2C Auto, un atelier de premier plan dans la région de Laval depuis 2011, est fier d'annoncer la poursuite de son partenariat avec Point S, un réseau national qui se spécialise dans la vente et l'installation de pneu pour tous les types de véhicules et offre tous les services mécaniques automobile.

En plus de ce partenariat précieux, B2C Auto offre une garantie de 1 an / 20 000km sur la plupart des réparations. Cette garantie complète couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre, donnant au consommateur une paix d'esprit sachant que leurs véhicules sont entre bonne main.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Point S et continuer d'offrir cette valeur ajoutée à nos clients », mentionne Stéphane Bélisle. « Notre équipe de mécaniciens expérimentée se dédie chaque jour à maintenir un niveau élevé de service, tout cela soutenu par une garantie complète ».

B2C Auto s'engage à offrir le meilleur service possible à sa clientèle. Nous utilisons des équipements modernes et avons une équipe de mécaniciens formés pour faire une réparation bien faite en une seule visite. Le but est de retourner votre véhicule sur la route le plus rapidement possible.

Vous êtes propriétaire d'un VÉ ou d'un véhicule hybride. Pas de soucis. '' Nos mécaniciens et conseillers suivent toutes les ateliers et formation qui sont offertes. Nous voulons demeurer un leader de notre industrie et la formation de notre équipe est primordial pour maintenir cette position'' confirme Stéphane Bélisle.

Nous invitons tous nos clients de Laval et du quartier Ste-Rose à nous rendre visite aujourd'hui et constater par vous-même le niveau de qualité que nous offrons. Si vous êtes à la recherche d'un atelier pour l'entretien ou la réparation de votre véhicule, appeler au 450-622-2465 ou faîtes parvenir un courriel à [email protected] pour prendre rendez-vous. https://garagemecaniqueautomobile.com/

Contact presse

Stéphane Bélisle

1 450-622-2465

