LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jonathan Rosset au poste de Vice-Président Développement Corporatif de la Société. M. Rosset sera basé à Vancouver (Colombie Britannique) où il représentera la Société.

A ce poste, M. Rosset développera de nouveaux partenariats sur les projets d'exploration de la Société, et étendra la visibilité d'Azimut auprès des investisseurs et de la communauté financière.

Au cours de sa carrière, M. Rosset a acquis une solide expérience du développement corporatif dans l'industrie minière au sein de sociétés opérant au Canada et en Amérique du Sud, combinée à une large connaissance des marchés des capitaux et en finance. Il a travaillé récemment en tant que Vice-Président Développement Corporatif pour Mirasol Resources Ltd. et antérieurement en tant que Vice-Président Développement Corporatif pour Callinan Royalties Corporation jusqu'à son acquisition par Altius Minerals Corporation en 2015.

M. Rosset détient le titre d'Analyste Financier Agréé (Chartered Financial Analyst®). Il est diplômé de l'IÉSEG School of Management en France avec une maîtrise en gestion.

Un total de 300 000 options d'achats d'actions d'Azimut a été octroyé à M. Rosset. Ces options deviendront disponibles par tranches sur une période de 4 ans avec un prix d'exercice de 1,20 $ par action, et sont exerçables sur une période de 10 ans. Cet octroi est sujet à l'approbation des autorités réglementaires.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le portefeuille de propriétés d'exploration minière le plus important au Québec. Azimut avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,9 millions d'actions émises et en circulation.

