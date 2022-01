Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Glenn Mullan au poste de président du conseil d'administration de la Société. M. Mullan siège en tant administrateur de la Société depuis le début de 2020.

Glenn Mullan a été président, chef de la direction et président du conseil d'administration de Les Mines et Redevances de la Vallée de l'Or Ltée depuis 2000, directeur d'Abitibi Royalties Inc. (en tant que président du conseil exécutif), ainsi que de plusieurs autres sociétés de ressources naturelles cotées à la Bourse de croissance TSX. En tant que géologue et prospecteur, Glenn Mullan a joué un rôle déterminant dans la découverte jusqu'à la faisabilité des gisements de nickel-cuivre-EGP de Canadian Royalties Inc. au Nunavik (Nord du Québec) actuellement en production.

M. Mullan bénéficie d'une connaissance approfondie de l'industrie minière globale, en tant que dirigeant de plusieurs organisations et associations minières. De 2017 à 2019, il a été président de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE / PDAC), une association jouant un rôle prépondérant pour représenter les intérêts de l'industrie de l'exploration et de la mise en valeur des minéraux au Canada et à l'international. Glenn est diplômé de l'Université Concordia avec un baccalauréat es sciences en géologie (1992). Il a obtenu la désignation ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés de Montréal (2007).

Les autres membres du conseil d'administration sont M. Michel Brunet, M. Jean-Marc Lulin, Mme Angelina Mehta, Mme Krista Muhr, M. Jean-Charles Potvin et M. Jacques Simoneau.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles de qualité et en développement du partenariat. La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,8 millions d'actions émises et en circulation. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

