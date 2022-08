TSXV : AZM

LONGUEUIL, QC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Christiane Bergevin au Conseil d'administration de la Société.

Mme Bergevin a un parcours exceptionnel en matière de développement corporatif dans les services financiers et dans le secteur productif au Canada et à l'échelle internationale. Elle a dirigé une entreprise majeure de conseil en infrastructures, représentant des transactions d'une valeur de plus de 10 milliards $ reliées aux secteurs de l'énergie, des transports, des ressources et avec les Premières Nations. Christiane bénéficie d'une vaste expertise en fusion & acquisition, des marchés financiers, de l'innovation, des volets ESG et en politiques publiques.

En tant que Présidente de Bergevin Capital, Mme Bergevin offre un service de conseil stratégique auprès de grands cabinets de conseil internationaux, à des fonds d'investissement privés et à des clients corporatifs. Elle est Conseillère principale chez Roland Berger Canada (Énergie / Utilité et Durabilité) et a précédemment conseillé Hydro One (Groupe Stratégie, Innovation et Développement corporatif). Elle a une large expérience en gouvernance et siège actuellement au conseil d'administration de Yamana Gold Inc., au conseil de surveillance de RATP Dev et au comité consultatif du Groupe AGF Inc. Mme Bergevin a été Présidente du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Canada et y siège actuellement en tant que Gouverneure.

Ses postes antérieurs principaux incluent Vice-Présidente Exécutive, Partenariat et Développement des Affaires (2009-2015) pour le Mouvement Desjardins, et Présidente (2001-2008) et Vice-Présidente Sénior & Directrice générale (1997-2001) de SNC-Lavalin Capital Inc.

Mme Bergevin détient un Baccalauréat en Commerce, Finance et Entrepreneuriat de l'Université McGill, puis a acquis un diplôme de la Wharton School of Business (Advanced Management Program). Elle a obtenu la désignation IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Les autres membres du conseil d'administration sont M. Glenn Mullan (Président du Conseil), M. Michel Brunet, M. Jean-Marc Lulin, Mme Angelina Mehta, M. Jean-Charles Potvin et M. Jacques Simoneau.

Autre information

Le 11 août 2022, un total de 1 165 000 options d'achats d'actions a été octroyé à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants. De ce nombre, 1 040 000 options ont été octroyées aux administrateurs et dirigeants et 125 000 à des employés et consultants. Ces options ont un prix d'exercice de 0,81 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de 10 ans.

A propos d'Exploration Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Dans la région de la Baie James, la Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet-phare Elmer, détenu à 100%.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

