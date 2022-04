TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

LONGUEUIL, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) a le plaisir d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui elle s'est qualifiée pour transiger sur OTCQX® Best Market sous le symbole « AZMTF ». Azimut migre vers OTCQX à partir du « Pink® market » antérieurement.

La Société s'attend à ce que les transactions du titre d'Azimut sur OTCQX lui donnent une meilleure visibilité et un accès plus fluide aux investisseurs américains. Ces investisseurs peuvent trouver les informations financières à jour de la Société et les cotations de niveau 2 en temps réel sur www.otcmarkets.com.

Les actions ordinaires d'Azimut continueront à être transigées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole AZM.

Le transfert vers le Marché OTCQX est une étape importante pour les sociétés cherchant à offrir des transactions transparentes à leurs investisseurs américains. Pour les sociétés dont les titres se transigent sur des bourses internationales qualifiées, les normes de marché simplifiées leur permettent d'utiliser les informations de leur marché national pour rendre leurs informations disponibles aux États-Unis. Pour se qualifier sur OTCQX, les sociétés doivent rencontrer de hauts standards financiers, suivre les meilleures pratiques en termes de gouvernance corporative et démontrer leur conformité avec les lois applicables sur les valeurs mobilières.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le portefeuille de propriétés d'exploration minière le plus important au Québec. La priorité est mise sur des cibles majeures pour l'or, le cuivre et le nickel. Depuis 2004, Azimut a signé 32 alliances stratégiques et de partenariat avec 18 sociétés majeures et juniors.

La Société avance activement vers la définition de ressources aurifères initiales sur son projet phare d'Elmer, une propriété détenue à 100% située dans la région de la Baie James au Québec. La principale zone aurifère, Patwon, est actuellement définie sur une longueur de 580 m, une profondeur de 600 m, et une épaisseur vraie moyenne de 35 m. Cette zone est géométriquement robuste avec un fort potentiel de croissance. La probabilité de trouver des zones additionnelles à proximité est considérée comme excellente.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 81,9 millions d'actions émises et en circulation.

A propos du OTC Markets Group Inc.

Le groupe OTC Markets Inc. (OTCQX : OTCM) exploite des marchés réglementés pour la négociation de 12 000 titres américains et internationaux. Nos normes de divulgation axées sur les données constituent le fondement de nos trois marchés publics : OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market.

Nos systèmes de négociation alternatifs (ATS) OTC Link® fournissent une infrastructure de marché essentielle sur laquelle s'appuient les courtiers pour faciliter la négociation. Notre modèle innovant offre aux entreprises un accès plus efficace aux marchés financiers américains.

OTC Link ATS, OTC Link ECN et OTC Link NQB sont chacun un ATS réglementé par la SEC, exploité par OTC Link LLC, un courtier-négociant enregistré auprès de la FINRA et de la SEC, membre de la SIPC.

Pour en savoir plus sur la façon dont OTC Markets Group Inc. crée un marché mieux informé et plus efficace veuillez visiter www.otcmarkets.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Renseignements: Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction, Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045, [email protected], www.azimut-exploration.com