« La sécheresse actuelle est l'une des plus importantes de la décennie et risque d'engendrer des pertes importantes pouvant engendrer, notamment, des impacts majeurs à court terme pour les agriculteurs » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction d' AXTER Agroscience , l'agronome Pierre Migner, en soulignant qu'à peu près toutes les cultures tournaient actuellement à un ralenti tel que seule une période de pluies soutenue pourrait permettre de faire échec à des pertes très coûteuses , pour autant que l'on soit prêts à s'attaquer dès lors au rétablissement d'une saine physiologie des plantes.

À ce chapitre, monsieur Migner, agr. a précisé qu'il était urgent pour les producteurs agricoles de s'attaquer à cette étape en débarrassant les plantes du stress accumulé aux champs, celui-ci causant l'accumulation de matières oxydantes très nocives. Bref, il est urgent de détoxifier ces plantes pour en repartir la photosynthèse le plus rapidement possible et éviter ainsi que ces matières oxydantes ne détruisent à jamais les parois cellulaires causant le jaunissement, puis la mort pure et simple des tissus végétaux; ce qui est catastrophique. Pour le président d'AXTER Agroscience, la situation est à ce point grave, que le déséquilibre entre la quantité d'eau absorbée et celle perdue par évaporation engendre des effets hyper-pernicieux sur la croissance des plantes qui est insuffisante pour permettre, par exemple, aux cultures de bien concurrencer les mauvaises herbes. Monsieur Migner propose donc comme solution d'urgence l'utilisation du produit appelé CropBooster 2.0 qui contient une technologie qui a comme fonction de réduire les effets sur le métabolisme de la cellule des molécules oxydantes (ROS) apparaissant après un stress abiotique.

Le CropBooster® 2.0 a pour effet d'induire l'expression de 71 gènes qui accélèrent la production des protéines/enzymes permettant à la plante de détruire et inactiver les ROS. « Mais, son utilisation pendant la sécheresse ne servira à rien » a prévenu monsieur Migner en soulignant que le redémarrage d'une culture après une sécheresse se fait en deux étapes : la première étape permet de recréer la turgescence des tissus et d'ouvrir les stomates (1 - 2 jours; le CropBooster 2.0 doit donc être utilisé avant le début de la deuxième étape qui diminue la concentration des ROS, sur un horizon de 3 à 10 jours.

Le président d'AXTER Agroscience a insisté sur le fait que cette technologie qui est le fruit de plusieurs années de recherche et développement ne nécessite qu'une posologie de doses variant de 2 à 5 litres/à l'hectare pour atteindre son efficacité optimale; ce qui est une forte valeur ajoutée.

Contenant une panoplie d'éléments nutritifs, et n'étant pas un pesticide, le CropBooster® 2.0 ne peut être considéré comme un produit clairement bio mais, il est la réponse incontournable et la solution entièrement québécoise à des problèmes de cultures du monde agricole québécois et constitue en soi le meilleur allié qui soit des producteurs agricoles face aux dérapages ponctuels de mère nature.

