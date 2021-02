Les données recueillies et examinées avec les solutions de Cellebrite sont maintenant parfaitement intégrées dans Axon Evidence, ce qui permet aux enquêteurs de repenser la façon dont les preuves numériques sont gérées.

SCOTTSDALE, Arizona, et TYSONS CORNER, Virginie, 9 février 2021 /CNW/ - Axon (Nasdaq : AXON), chef de file mondial des technologies connectées dans le domaine de la sécurité publique, a annoncé aujourd'hui un partenariat conjoint avec Cellebrite, le chef de file mondial de l'intelligence numérique, dans le but d'accélérer les investigations numériques des enquêteurs. Grâce à ce partenariat, les données recueillies, analysées et examinées par la plateforme d'intelligence numérique de Cellebrite s'intègreront désormais de façon harmonieuse à la solution de gestion des preuves numériques d'Axon, Axon Evidence, ce qui permettra aux organismes d'application de la loi de gérer, d'examiner et de protéger toutes les preuves numériques.

Dans le monde connecté d'aujourd'hui, les crimes sont de plus en plus complexes et en lien avec la technologie. La collecte de preuves numériques est devenue essentielle pour les organismes d'application de la loi dans les enquêtes criminelles, alors que les agences sont confrontées à un arriéré de plus en plus important de données. En tant que chefs de file dans les domaines de la gestion des preuves et de l'intelligence numérique, Axon et Cellebrite permettront aux agences et aux enquêteurs d'obtenir, d'examiner et d'échanger collectivement des renseignements à partir de données complexes liées aux enquêtes.

« Nous sommes ravis d'étendre notre écosystème de gestion des preuves numériques et de proposer les capacités d'intelligence numérique de Cellebrite à nos clients d'Axon Evidence », déclare Jeff Kunins, chef des produits et vice-président exécutif d'Axon. « Ce partenariat sera un atout précieux pour offrir aux agences et aux enquêteurs une gamme de solutions novatrices qui leur permettront de dresser un portrait complet et objectif de la situation pendant une enquête afin d'aider à résoudre et à clore les dossiers plus rapidement que jamais. »

« Ce partenariat vise à simplifier le déroulement des enquêtes afin d'assurer la sécurité des collectivités », a ajouté Leeor Ben-Peretz, chef de la stratégie chez Cellebrite. « De nombreuses agences comptent sur Axon et Cellebrite pour lutter contre la criminalité et accélérer la justice. En permettant à nos solutions de fonctionner de façon harmonieuse, nous donnons aux enquêtes un point centralisé de gestion de la preuve, nous fournissons des outils de pointe que les organismes peuvent utiliser pour gérer, analyser et examiner les données en toute sécurité, et nous créons des dossiers de cas uniques, prêts pour les poursuites. Ce nouveau partenariat constitue une autre étape de notre engagement à fournir des technologies de pointe aux organismes d'application de la loi. »

L'intégration sera offerte aux clients des deux entreprises vers la mi-2021.

À propos de Cellebrite :

Cellebrite est le chef de file mondial des partenariats avec des organisations publiques et privées pour transformer la façon dont elles gèrent l'intelligence numérique dans les enquêtes visant à accélérer la justice et à assurer la confidentialité des données. Nous aidons les organisations à maîtriser les complexités des enquêtes numériques sanctionnées par la loi grâce à une suite logicielle et à des services primés qui harmonisent les flux de travail des enquêtes et gèrent l'intelligence numérique. Cellebrite travaille avec les meneurs de l'industrie pour les aider à protéger le public et les actifs avec efficacité et transparence. Bénéficiant de la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 150 pays, Cellebrite aide ses clients à réaliser la mission commune de protéger et de sauver des vies. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cellebrite.com ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite_UFED.



À propos d'Axon :

Axon est un réseau d'appareils, d'applications et de personnes qui aide le personnel de la sécurité publique à travailler de façon plus intelligente et plus sécuritaire. Nos solutions technologiques, qui ont pour mission de protéger la vie, donnent aux clients la confiance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs collectivités. Nos produits ont une incidence sur tous les aspects de l'expérience quotidienne d'un agent de la sécurité publique.



Nous travaillons d'arrache-pied pour aider ceux qui mettent leur vie en danger pour tous nous protéger. À ce jour, des licences du logiciel ont été réservées sur le réseau Axon pour plus de 300 000 postes dans le monde, plus de 212 000 vies ont été sauvées et des sommes d'argent considérables ont été économisées grâce au réseau Axon d'appareils, d'applications et de personnes. Pour en savoir plus, visitez www.axon.com ou composez le 800 978-2737.

Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc., et Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc.

Axon, Axon Body 2, Axon Fleet 2, Axon Flex 2, Axon Evidence, Axon Interview, Axon Signal Sidearm, Axon Signal Vehicle, le Delta Logo et Smart Weapons sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.axon.com/legal. Tous droits réservés.



Suivez Axon ici :

Axon sur Twitter : https://twitter.com/axon_us

Axon sur Facebook : https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/

Note aux investisseurs :

Veuillez consulter les sites http://investor.axon.com, https://www.axon.com/press, www.twitter.com/axon_us et https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ sur lesquels Axon divulgue des renseignements concernant l'entreprise, ses renseignements financiers et ses activités.

PERSONNE-RESSOURCE :

Olga Shmuklyer

Cellebrite / Fusion PR Mobile : +1 917 715 0329

[email protected]

Corinne Clark

Gestionnaire des relations publiques, Axon

Ligne d'information à l'intention des médias SEULEMENT : 480 444-4000

[email protected]

SOURCE Cellebrite; Axon

Liens connexes

https://www.cellebrite.com/en/home/