Axon Air : le Service de police de la Nation Tsuut'ina est la première force publique du Canada à la déployer

CALGARY, Alberta, 13 mars 2020 /CNW/ - Axon, le leader mondial des technologies interconnectées au service des organismes policiers, et sa filiale Axon Sécurité publique Canada Inc., ont annoncé aujourd'hui que le Service de police de la Nation Tsuut'ina va déployer Axon Air, l'application Axon de pilotage et de diffusion en continu pour aéronefs sans pilote, laquelle permet aux organismes de sécurité publique de transmettre par flux continu des données critiques directement dans Axon Evidence (Evidence.com), la solution de gestion des preuves numériques d'Axon. Le Service de police de la Nation Tsuut'ina sera équipée de véhicules aériens sans pilote (UAV) DJI Mavic 2 Enterprise et du logiciel compagnon Axon Air, qui complète son programme actuel Axon Network en y ajoutant les caméras Axon Body et Axon Evidence. La commande a été reçue et remplie au cours du premier trimestre 2020.

« Le Service de police de la Nation Tsuut'ina est fière de s'associer à Axon pour déployer Axon Air », a déclaré le chef de police de la Nation Tsuut'ina, Keith Blake. « Les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de travail et les nouvelles idées ont apporté aux services de police des changements profonds et appréciables. Axon Air est un équipement d'importance capitale pour notre service, puisque cette application appuie de nouveaux concepts opérationnels et, surtout, renforce la sécurité de la collectivité et des policiers. »

« Nous nous réjouissons de voir déployer Axon Air par le Service de police de la Nation Tsuut'ina et sommes heureux de ce que d'autres organismes l'intègrent dans leur programme global de gestion des preuves numériques », a fait remarquer Stefan Schurman, directeur régional principal d'Axon. « Aux mains des agents de la sécurité publique, la technologie des drones, alliée à notre logiciel, constituera un autre outil performant qui assurera leur sécurité et celle de la collectivité, grâce à la diffusion en direct et à une meilleure conscience situationnelle au-delà de la caméra corporelle.

Les nouvelles fonctions de pilotage et de diffusion en direct que propose Axon Air sont compatibles avec les drones et accessoires des séries Mavic 2 Enterprise et Matrice 200. Les organismes policiers peuvent utiliser leurs drones DJI actuels ou les acheter directement auprès d'Axon.

Pour en savoir plus sur Axon Air, consultez le site : https://www.axon.com/products/axon-air ou écrivez-nous à l'adresse [email protected].

