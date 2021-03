Axelys prend son envol : Accélérer l'innovation pour la société de demain

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Axelys, la nouvelle société de valorisation et de transfert du Québec, est fière d'annoncer que son équipe est fin prête à prendre son envol le 1er avril prochain. Mise sur pied par le Gouvernement du Québec et pilotée par un comité de démarrage dirigé par le conseiller spécial Luc Sirois, la nouvelle société offrira des services conseils et d'accompagnement en développement et commercialisation de l'innovation aux établissements de recherche publique dans toutes les régions du Québec.

Les pays qui connaissent les plus grands succès en termes de retombées économique et sociale de leur recherche publique investissent de façon importante dans les activités de développement et de commercialisation. Alors que le budget de recherche des universités québécoises s'élève à plus de 2G$ annuellement, le Québec se donne aujourd'hui les moyens de ses ambitions pour maximiser les retombées de cette recherche et assurer une commercialisation plus rapide. Ces retombées se traduiront par de nouvelles technologies qui permettront à des entreprises québécoises d'améliorer leur position concurrentielle, par la création de startups technologiques et d'emplois à haute valeur ajoutée, et par l'adoption d'innovations d'impact pour le mieux-être de la société québécoise.

Nommée par le conseil d'administration de Axelys, madame Paule De Blois assurera la direction générale de l'organisation. Madame De Blois dirigeait auparavant l'une des trois sociétés de valorisation de la recherche dont les activités cesseront le 31 mars. Forte d'un bagage de plus de 20 ans en direction du développement de l'innovation, la vision et la gestion de madame De Blois sont profondément ancrées dans la qualité de l'expérience client et les partenariats dynamiques avec les parties prenantes. Elle sera appuyée par une solide équipe de direction pour bâtir une organisation inventive afin de porter à la société les innovations à haut potentiel issues de la recherche publique.

Axelys tient à remercier les trois sociétés de valorisation précédentes, soit Aligo Innovation, SOVAR et Univalor, qui ont pavé la voie au nouveau modèle de valorisation qui se met en place aujourd'hui.

Citations

Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation

« En valorisant les résultats issus de la recherche publique et en les transformant en innovations, le Québec favorise l'émergence de nouvelles façons de vivre, de concevoir le monde et de développer des affaires. Le lancement des activités d'Axelys s'insère dans notre stratégie visant à solidifier le pont entre la recherche fondamentale et appliquée et nous permettra de franchir un pas important pour construire le Québec de demain plus prospère, notamment en augmentant les investissements en innovations en entreprises. »

Luc Sirois, Président du conseil d'administration de Axelys et Innovateur en chef du Québec.

« Oser réinventer la valorisation de la recherche publique est une vision ambitieuse, sans aucun doute! Mais en travaillant ensemble et inspirés par ce qui se fait de mieux dans le monde, avec Axelys, le Québec se permet de voir grand, très grand pour sa recherche publique. »

Paule De Blois, Présidente-directrice générale de Axelys

« En misant sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le financement, le tout bien articulé dans un accompagnement spécialisé, les experts de Axelys offriront une expérience client renouvelée, en proximité des milieux de recherche, et définitivement axée sur les partenariats synergiques avec les autres acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat scientifique. Notre ambition est de faire la différence au plan économique, industriel et social. »

Le comité de démarrage est composé de : Luc Sirois, Innovateur en Chef du Québec ; Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats de l'Université de Sherbrooke; François Bertrand, directeur général adjoint de Polytechnique Montréal; Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval; Didier Leconte, vice-président aux investissements - Technologies et Gestion des Fonds de Solidarité FTQ; et de Michelle Laflamme, Fondatrice et Chef de la direction de Emovi.

À propos de Axelys

Axelys est une nouvelle organisation à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel issues de la recherche publique. Financée majoritairement par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Gouvernement du Québec, elle offre des services conseils et d'accompagnement en développement, en gestion de la propriété intellectuelle, et en transfert de l'innovation à tous les établissements de recherche publique du Québec, et ce, dans toutes les régions. De plus, Axelys contribue à la création de startups dérivées de ses activités, notamment par le soutien à l'entrepreneuriat scientifique et la gestion d'un portefeuille d'investissements. Ses experts couvrent tous les secteurs, notamment les sciences et le génie, les technologies vertes, les sciences de la vie, et les innovations d'impact (sociétales et culturelles).

SOURCE Société de valorisation et de transfert du Québec (SVTQ)

Renseignements: Frédérique Lorrain, TACT, (450) 702-0339, [email protected]