Axe Camillien-Houde-Remembrance - Montréal met en place de nouveaux aménagements pour améliorer la sécurité et la cohabitation

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - De nouveaux aménagements seront en place à la mi-juin dans l'optique d'améliorer la sécurité et la cohabitation des usagers sur l'axe Camillien-Houde-Remembrance. Il s'agit de mesures visant l'amélioration de la sécurité de tous les usagers et l'apaisement de la circulation. Ces ajouts permettront de réduire les vitesses pratiquées et les manœuvres dangereuses, ainsi que d'améliorer la cohabitation entre les modes actifs et motorisés sur cette voie.

« Tel que mentionné lorsque nous avons réagi au rapport de l'OCPM sur le projet-pilote Camilien-Houde, nous détaillons ce matin les aménagements transitoires qui permettront de sécuriser l'axe Camillien-Houde-Remembrance à court terme. Bien sûr, il s'agit d'une première étape en vue d'en faire un chemin de plaisance apaisant et sécuritaire pour tous. J'ai toujours dit que la sécurité et l'apaisement de la circulation devaient être améliorés de façon prioritaire et c'est exactement en ce sens que vont les mesures annoncées aujourd'hui » explique Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Plusieurs éléments seront implantés d'ici la mi-juin. L'installation de 460 bollards au centre de la chaussée sur 1,8 km permettra de freiner les manœuvres de virages en « U » sur la voie Camillien-Houde. L'ajout d'un afficheur de vitesse supplémentaire, d'écluses et de ralentisseurs contribuera notamment à favoriser la réduction de la vitesse sur l'axe Camillien-Houde-Remembrance. La circulation à sens unique alternée et la redistribution de l'espace dans le col, l'augmentation de la largeur des accotements et les correctifs à la traverse piétonne au belvédère amélioreront aussi la cohabitation entre les modes motorisés et les modes actifs.

Dans l'optique de favoriser les modes de transports actifs une intervention corrective est également prévue au refuge de l'arrêt d'autobus du belvédère Camillien-Houde, qui sera allongé au cours de l'été. Pour faciliter la compréhension des conducteurs en direction du belvédère Camillien-Houde, un nouveau panneau d'acheminement sera également ajouté (détour de 2 km requis pour l'accès à partir de l'est).

La réduction d'une voie de circulation sur l'avenue du Mont-Royal à la sortie du chemin Camilien-Houde ainsi que l'allongement du temps d'attente au feu de circulation sur Camillien-Houde-Mont-Royal permettront aussi d'apaiser la circulation dans ce secteur.

Enfin, le « Café suspendu » du belvédère Camillien-Houde sera de retour cet été en version améliorée et agrandie. Faisant suite au succès connu en 2018, des activités seront de nouveau proposées pour les petits et les grands.

Pour plus de détails, consultez la fiche technique du projet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Relationniste, Service des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333