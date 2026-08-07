AXA XL annonce l'acquisition de S-RM, cabinet mondial de conseil en intelligence d'entreprise et cybersécurité

LONDRES, 7 août 2026 /CNW/ -- AXA XL, qui détient actuellement environ 49 % de S-RM, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente pour acquérir les actions restantes de la société. S-RM est une société de conseil spécialisée en intelligence d'entreprise et en cybersécurité.

Fondé en 2005 et soutenant des clients dans 140 pays, S-RM aide les entreprises et les investisseurs mondiaux à gérer des risques complexes grâce à des services d'intelligence économique, de cybersécurité et d'intervention en cas de crise. Son expertise comprend l'évaluation des cyberrisques, la gestion de la détection et de l'intervention en cas d'incident, les enquêtes spécialisées, l'intelligence géopolitique et la diligence raisonnable en matière d'intégrité et de réputation.

S'appuyant sur le partenariat de longue date entre les deux entreprises, l'acquisition de S-RM soutiendra la stratégie d'AXA XL visant à élargir son offre de prévention. S-RM devrait continuer de fournir des services à sa clientèle mondiale dans le cadre d'AXA XL Risk Advisory, la nouvelle unité d'affaires d'AXA XL dédiée à la prévention.

Scott Gunter, chef de la direction d'AXA XL, déclare : « L'acquisition de S-RM marque un jalon notable dans le déploiement d'AXA XL Risk Advisory et dans la poursuite de nos efforts pour aller au-delà de la couverture d'assurance traditionnelle. Les clients recherchent des renseignements fondés sur des données et des conseils d'experts pour les aider à anticiper les menaces émergentes, à atténuer les risques et à réagir rapidement lorsque des événements se produisent. L'expertise spécialisée de S-RM nous aidera à accélérer ce soutien ».

Libby Benet, chef de la direction d'AXA XL Risk Advisory, ajoute : « S-RM apporte une expertise très complémentaire qui renforcera nos capacités de conseil et élargira notre offre. En réunissant nos équipes de conseil en gestion des risques, l'expertise de S-RM en intelligence géopolitique et en intervention en cas de crise, ainsi que les solutions technologiques de la plateforme commerciale numérique AXA, nous serons en mesure d'aider nos clients à renforcer leur résilience face à un large éventail de risques ».

Heyrick Bond Gunning, chef de la direction de S-RM, ajoute : « S-RM travaille en étroite collaboration avec AXA XL depuis plus de 15 ans, à la fois comme client et comme investisseur. Cette transaction nous permettra de continuer à investir dans nos services de prévention pour nos clients existants, tout en élargissant la portée de ces capacités ».

L'opération est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l'obtention des approbations réglementaires, et devrait avoir achevée d'ici la fin de septembre 2026.

À propos de S-RM

Fondé en 2005, S-RM est spécialisé dans l'intelligence d'entreprise et la cybersécurité. Le cabinet fournit des services d'intelligence économique, de résilience et d'intervention aux entreprises et aux investisseurs mondiaux, aidant les clients à composer avec des risques complexes, à renforcer leur cyberrésilience et à réagir aux crises. S-RM opère sur six continents avec neuf bureaux internationaux et soutient des clients dans plus de 140 pays.

Suivez AXA XL sur LinkedIn.

À propos d'AXA XL

AXA XL, la division dédiée à l'assurance IART et aux risques spécialisés d'AXA, propose des produits et services d'assurance et de gestion des risques aux entreprises de taille intermédiaire jusqu'aux grandes multinationales, ainsi que des solutions de réassurance aux compagnies d'assurance dans le monde entier. Nous sommes le partenaire des entreprises qui font avancer le monde. Pour en savoir plus, visitez www.axaxl.com.

À propos d'AXA XL INSURANCE

AXA XL Insurance propose des solutions d'assurance en dommages, responsabilité civile, risques professionnels, risques financiers et risques spécialisés aux entreprises de taille intermédiaire jusqu'aux grandes multinationales. Nous sommes le partenaire des entreprises qui font avancer le monde. Pour en savoir plus, visitez www.axaxl.com.

SOURCE AXA XL

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Alexandre Rizos, responsable des communications externes, [email protected], +44 7 973 973 509