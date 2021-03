Haier Smart Home se démarque clairement des autres fabricants en offrant un contraste saisissant : ses présentations basées sur des scénarios tranchent avec les démonstrations de simples appareils ménagers

D'un côté de la longue allée où les fabricants d'appareils ménagers avaient installé leurs kiosques, des entreprises centenaires ont perpétué leur tradition en présentant des réfrigérateurs, des machines à laver, des climatiseurs et des lave-vaisselle haut de gamme.

En face d'eux, de l'autre côté de la même allée, Haier Smart Home (« Haier », Shanghai: 600690), dans la foulée de sa transformation en une marque basée sur les scénarios et l'écologie, a pris les devants puisqu'il était le seul fabricant à répondre à l'appel pour offrir des solutions correspondant à la nouvelle catégorie « maison ». Haier a présenté des solutions intelligentes pour toute la maison, qui peuvent servir non seulement dans le salon, la chambre, la cuisine et la salle de bain, mais aussi sur la terrasse et le balcon. Grâce à leur combinaison de ressources, ces solutions couvrent toutes sortes de scénarios concrets de la maison, comme l'alimentation, l'habillement, l'aménagement et le divertissement, ce qui leur permet d'offrir aux résidents une nouvelle expérience de vie qui répond à leurs attentes.

Pour donner un exemple, dans le scénario de la cuisine intelligente, le réfrigérateur n'est plus seulement un réfrigérateur : il devient une plateforme écologique gastronomique de l'Internet des objets (IdO), qui est connectée au four pour lancer la préparation d'un canard de Pékin rôti et qui renouvelle automatiquement les provisions lorsqu'elles sont presque épuisées.

Auparavant, ce groupe d'exposants était collectivement désigné comme étant des « entreprises offrant des appareils ménagers », mais maintenant, la classification n'est plus aussi appropriée qu'elle l'a déjà été.

Haier Smart Home était un fabricant d'appareils ménagers et est devenu un fournisseur de solutions et de services basés sur des scénarios pour faciliter la vie quotidienne

Dans la maison intelligente équipée des solutions Haier, les appareils électroménagers de haute technologie existent toujours, mais ils sont intégrés de manière harmonieuse dans les divers scénarios domestiques pour devenir une partie intégrante de la maison.

Le climatiseur n'est plus seulement un dispositif permettant de réguler la température, mais plutôt un mécanisme perfectionné qui fonctionne en tandem avec une série de composants matériels et logiciels pour fournir des solutions de ventilation. Les appareils ménagers traditionnels ne peuvent plus répondre aux attentes des résidents modernes; seules des solutions basées sur des scénarios sont à la hauteur.

Haier Smart Home a évolué pour devenir une marque basée sur les scénarios et l'écologie

Haier Smart Home a rassemblé et autonomisé des dizaines de milliers de partenaires provenant d'un large éventail d'industries, notamment les articles ménagers et l'ameublement, les matériaux de construction, l'immobilier, l'alimentation et l'IdO, en fournissant des logiciels, des technologies et des services, afin d'établir une écologie complète de scénarios pour la maison intelligente.

Grâce à l'autonomisation écologique, Haier Smart Home offre aux occupants d'une maison la possibilité d'entrer dans une nouvelle ère, où la vie quotidienne est simplifiée. L'entreprise offre des solutions adaptées à tous les besoins découlant de différents scénarios concrets, que le client cherche simplement à rafraîchir une cuisine, une chambre ou une salle de bain ou encore qu'il souhaite effectuer une rénovation complète.

L'AWE2021 est non seulement la première grande exposition depuis le début de l'année, mais elle constitue aussi un événement marquant qui annonce la prochaine étape de la croissance de l'industrie, comme en témoigne le contraste créé par les expositions de part et d'autre de l'allée. D'un côté, les entreprises offrant des appareils ménagers traditionnels en présentent de nouveaux, tandis que de l'autre côté, elles proposent des solutions repensées pour des scénarios de maison intelligente qui s'inspirent de ces mêmes appareils. Haier Smart Home se pose à l'avant-garde d'une révolution dans la conception de l'ameublement et de l'entretien d'une maison.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.haier.net/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1476991/image.jpg

SOURCE Haier Smart Home

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ida Lou, [email protected], +86 532 8893 7947