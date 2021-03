AWE 2021 : Guidée par sa solution pour maisons intelligentes, Haier Smart Home offre une expérience de vie révolutionnaire

Cette stratégie diffère grandement de celle relative à l'écosystème des plateformes et des appareils adopté par les intervenants du secteur. Elle vise plutôt la création d'un écosystème fondé sur les scénarios. Haier brise les frontières qui séparent le matériel, les logiciels, la technologie et le service pour créer un écosystème sans limites qui intègre des produits et offre plus de 300 scénarios dans sept espaces. L'Internet des vêtements, de l'alimentation, de l'air, de l'eau, du chauffage, de la sécurité, de l'éclairage, du réseautage et du divertissement, a rassemblé près de 10 000 écosystèmes et parties pour devenir le plus grand écosystème basé sur des scénarios de maison intelligente au monde.

La feuille de route de développement d'une maison intelligente en cinq étapes de Haier englobe l'intelligence artificielle unique, l'intelligence collaborative entre les catégories et les espaces, l'intelligence dans les prises de décision, l'intelligence autonome et l'intelligence ubiquiste au niveau du domicile, de la communauté et de la ville. Haier a déjà atteint la troisième étape.

« Chez Haier, nous avons acquis plus de 36 ans de connaissances en desservant plus de 180 millions de ménages et en recueillant des observations à partir de dizaines de millions d'appareils connectés. Notre feuille de route s'appuie sur ces renseignements et cette expérience pour répondre aux besoins des utilisateurs domestiques, afin de préparer l'avenir des appareils ménagers intelligents connectés », a déclaré Wang Ye, vice-président et directeur général de la division de la maison intelligente de Haier Home Appliance Industry Group.

La stratégie de prise de décision intelligente de Haier intègre la personnalisation complète des produits de toutes les marques de Haier et englobe une vaste bibliothèque de plus de 3 000 produits. Haier Smart Home offre un mode de vie complet comprenant 10 scénarios d'espaces de vie communs et 7 scénarios pour l'ensemble de la maison, et l'ensemble des ressources et appareils sont intégrés à un écosystème en boucle fermée pour offrir des services vraiment personnalisés et interconnectés.

Par exemple, le climatiseur de Haier active automatiquement la fonction de stérilisation en fonction du niveau de pollution atmosphérique détecté, ce qui permet d'éliminer sept types de polluants atmosphériques courants, tout en rejetant dix mille ions négatifs pour fournir un environnement sain et confortable pour toute la famille.

À la veille du salon AWE 2021, Haier a lancé Smart Home OS 3.0, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de développement industriel. Le tout dernier système d'exploitation de Haier est équipé du cerveau Haier Smart Home et d'une plateforme ouverte. Le «cerveau», qui est la clé pour rendre la maison intelligente vraiment «intelligente», exploite 15 technologies clés pour atteindre cinq caractéristiques clés, soit l'intelligence ubiquiste, l'interaction naturelle, l'adaptation active, la sûreté et la sécurité, et l'apprentissage continu.

Conçue spécialement pour les développeurs, la plateforme ouverte Haier Smart Home est la plus importante du genre, et elle est axée sur les produits, les applications et les scénarios de l'IdO. La plateforme dispose d'un canal en ligne, Haigeek.com, de 10 centres de recherche et de développement, de centaines de capacités ouvertes, de six types de services pour les applications de scénarios et d'une multitude de catégories d'équipement de réseau. Ces caractéristiques permettent aux partenaires d'innover rapidement et de promouvoir les services, les applications et les appareils sur le marché, de tirer parti des canaux de vente de Haier et d'obtenir une approbation en moins de dix jours.

Afin de soutenir davantage les développeurs, Haier a également lancé un programme d'autonomisation des développeurs et établi une alliance avec des entreprises de premier plan comme Tencent, iFLYTEK et Allwinner. Haier s'adapte pour devenir un énorme système écologique de maison intelligente en construisant un réseau basé sur des scénarios en collaboration avec des partenaires écologiques, et en ouvrant l'accès à sa plateforme. Cela permet à un plus grand nombre de développeurs indépendants d'offrir un service de maison intelligente novateur à leurs clients.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1471832/Haier_AWE.mp4

SOURCE Haier Smart Home

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ida Lou, [email protected], +86 532 8893 7947