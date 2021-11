LA PREMIÈRE TOURNÉE CANADIENNE D'AVRIL LAVIGNE EN PLUS DE DIX ANS DÉBUTERA LE 3 MAI 2022, AVEC LES INVITÉS SPÉCIAUX GRANDSON ET MOD SUN

AVRIL A CHANTÉ SON DERNIER SUCCÈS BITE ME, EN COMPAGNIE DE TRAVIS BARKER, LORS D'UNE RÉCENTE PRESTATION AU TONIGHT SHOW, ET EN FERA DE MÊME LE 30 NOVEMBRE À L'ÉMISSION ELLEN DEGENERES SHOW

TORONTO, le 26 nov. 2021 /CNW/ - La chanteuse à succès et lauréate de plusieurs prix Juno Avril Lavigne annonce sa première tournée canadienne en plus de dix ans avec la tournée Bite Me Canada 2022, qui mettra également en vedette les invités spéciaux grandson et Mod Sun.

Avril Lavigne a récemment signé un contrat avec la maison DTA Records et lancé un simple intitulé Bite Me - en coprestation avec Travis Barker -, sa première nouveauté musicale depuis la sortie de Head Above Water en 2019. Selon l'artiste, l'œuvre vient souligner l'importance « de connaître sa propre valeur, le mérite qui nous revient, mais aussi de ne pas perdre de temps avec ceux qui ne méritent pas notre attention ». De nouvelles chansons et un nouvel album suivront en 2022.

2022 marque également le 20e anniversaire de l'album emblématique et révolutionnaire d'Avril, Let Go, vendu à plus de 10 millions de copies. « Je suis impatiente de revenir à la maison et de tripper avec mes fans canadiens! J'ai hâte de vous voir en personne ce printemps! », ajoute Avril.

La tournée Bite Me Canada 2022 s'arrêtera sur 14 scènes d'un océan à l'autre, d'abord à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 3 mai, et se terminera à Victoria, en Colombie-Britannique, le 25 mai 2022. Une prévente sur le site de l'artiste débutera le lundi 29 novembre 2021 à 10 h, heure locale, et sera suivie d'une prévente via le programme Avant-première d'American Express, du mardi 30 novembre 2021 à 10 h, heure locale, jusqu'au jeudi 2 décembre 2021 à 22 h, toujours heure locale. La mise en vente pour le grand public commencera le vendredi 3 décembre à midi, heure locale. La prévente pour le spectacle à Windsor, en Ontario, commencera le mardi 14 décembre à 10 h (HNE), tandis que la mise en vente générale débutera le vendredi 17 décembre à 10 h (HNE).

Un montant de 1 $ sera ajouté au prix de chaque billet vendu pour être versé à la Avril Lavigne Foundation, qui vient en aide aux personnes gravement malades ou handicapées.

http://www.avrillavigne.com

DATES POUR LA TOURNÉE BITE ME CANADA TOUR 2022 :

* grandson absent

3 mai - Centre Avenir - Moncton (N.-B.)

4 mai - Scotiabank Centre - Halifax (N.-É.)

6 mai - Centre Vidéotron - Québec (Québec)*

7 mai - Place Bell - Montréal (Québec)

9 mai - TD Place Arena - Ottawa (Ontario)*

10 mai - Budweiser Gardens - London (Ontario)

12 mai - Caesars Windsor - Windsor (Ontario)

13 mai - Coca-Cola Coliseum - Toronto (Ontario)

17 mai - Canada Life Centre - Winnipeg (Manitoba)

18 mai - SaskTel Centre - Saskatoon (Saskatchewan)

19 - Rogers Place - Edmonton (Alberta)

21 mai - Southern Alberta Jubilee Auditorium - Calgary (Alberta)

22 mai - Southern Alberta Jubilee Auditorium - Calgary (Alberta)

24 mai - Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre - Vancouver (C.-B.)

25 mai - Save-On Foods Memorial Centre - Victoria (C.-B.)

