Avocats du Mexique, les meilleurs amis des parents pour la rentrée scolaire

Les Avocats du Mexique et C'est moi le chef ont un objectif commun : favoriser de saines habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. C'est pourquoi la marque s'associe à cet organisme d'économie sociale pour créer une série d'ateliers virtuels sur le thème des cuisines du monde. Le tout premier festival C'est moi le chef! cuisine le monde aura lieu du 17 au 26 septembre et donnera l'occasion aux enfants d'apprendre à préparer des recettes de quatre coins du monde : le Québec, la France, le Sénégal et le Mexique. Les Avocats du Mexique sont le partenaire officiel des ateliers mexicains et ils seront l'ingrédient-vedette d'un atelier (deux sessions) présenté le 18 septembre. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 17 août et les billets sont disponibles sur le site de C'est moi le chef.

Et ce n'est pas tout! Le 19 septembre, un événement Facebook en direct aura lieu sur la page Facebook de C'est moi le chef. Ouvert à tous, l'atelier sera dirigé par la cheffe et copropriétaire du restaurant Calaveras, Elemy, et par la fondatrice de C'est moi le chef, Karine Desserre-Pezé. Elles montreront comment préparer une recette à thématique mexicaine débordante d'avocats!

Les participants aux ateliers en ressortiront avec une appréciation des qualités de ce fruit apprécié des enfants, une bonne dose de créativité pour aider les parents quand les idées de petit déjeuner, de collation ou de déjeuner se font rares, et des souvenirs heureux d'avoir cuisiné ensemble en famille. Ils auront aussi l'occasion d'acheter des sacs cadeaux qui leur permettront de rehausser encore plus leurs avotalents.

Pour rejoindre encore plus de parents en cette période bien remplie, Les Avocats du Mexique travailent aussi en collaboration avec la nutritionniste et maman blogueuse Mélanie Magnan sur un article spécial dans le magazine parental Moi Parent. Elle y présentera des conseils pour les repas à l'école : comment trouver l'équilibre entre collations et repas, comment ajouter une touche de plaisir à l'heure du repas, comment choisir la bonne boîte à lunch et bien plus encore. Mélanie Magnan et l'influenceuse torontoise Georgia Eliopoulos partageront également des avocontenus amusants et pratiques sur Instagram.

Les amateurs d'avocats du Québec pourront se procurer leur exemplaire de Moi Parent dès le 9 septembre, mais où que vous soyez, n'oubliez pas de suivre @nutrimini.nutritionhappy et @extrasparklesplease sur Instagram pour une rentrée moins stressante, avec un petit coup de pouce des Avocats du Mexique.

À PROPOS DES AVOCATS DU MEXIQUE

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

