TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - À la suite des conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé la Colombie-Britannique, Aviva Canada fait don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en appui aux interventions de secours qui ont été déployées dans la province. Ce montant sera versé au Fonds « Inondations et conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique » de la Croix-Rouge canadienne. Aviva Canada versera également le double de tous les dons faits par son personnel en appui à cette cause.

« La situation désastreuse en Colombie-Britannique nous rappelle une fois de plus que les changements climatiques rendent les Canadiens extrêmement vulnérables -- sur les plans physique, émotionnel et financier. En tant qu'assureurs, nous devons aider les Canadiens à atténuer les changements climatiques, à s'y adapter et à faire fléchir la courbe de ces tendances alarmantes, a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. Nous apportons notre soutien aux clients éprouvés en ces temps difficiles et sommes résolus à les aider à retrouver leurs résidences et leurs entreprises dès que les conditions le permettront. »

Si vous aimeriez soutenir les gens touchés par cette catastrophe, nous vous invitons à faire un don à la Croix-Rouge canadienne en vous rendant au www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 418-1111.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, elle a annoncé son objectif de devenir une entreprise « Zéro émission nette » d'ici 2040 -- le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca/fr, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

