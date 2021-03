TORONTO, le 19 mars 2021 /CNW/ - Les titulaires d'un contrat d'assurance automobile souscrit auprès d'Aviva Canada en Ontario peuvent s'attendre à une baisse de prime pouvant atteindre 20 % au renouvellement de leur police, et ce, à partir du 15 juin 2021. Ces derniers bénéficient déjà d'une réduction de prime de 5 % depuis août dernier. Les nouveaux taux réduits viseront également les nouveaux clients à compter du 1er mai 2021.

« Nous constatons toujours une baisse du nombre de sinistres en Ontario, et nous transmettons ces économies à nos clients, a déclaré Phil Gibson, directeur général de l'Assurance des particuliers à Aviva Canada. Depuis le début de la pandémie, c'est la deuxième fois que nous réduisons nos tarifs d'assurance automobile des particuliers au profit des clients de l'Ontario. »

Aucune mesure n'est requise

Les clients n'auront rien à faire pour voir leurs primes d'assurance réduites au renouvellement de leur police actuelle ou au moment de souscrire un nouveau contrat.

L'an dernier, Aviva Canada a offert à ses assurés diverses mesures d'aide totalisant 147 millions $, notamment des baisses de primes et des reports de paiement.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de 2,4 millions d'assurés, des diverses collectivités et de la planète. En 2019, Aviva Canada a lancé son programme Unis pour des routes plus sûres, un investissement dans des solutions fondées sur les données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des collectivités et des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, nous avons annoncé notre objectif de devenir une entreprise « Zéro émissions nettes » d'ici 2040 -- le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

Notes aux rédacteurs :

Ces changements ne visent pas les produits d'assurance Mode de vie d'Aviva Canada.

Ces changements s'appliquent aux polices d'assurance auto émises par Aviva, Compagnie d'Assurance du Canada, la Compagnie d'Assurance Scottish & York Limitée, Aviva, Compagnie d'Assurance Générale, S&Y Compagnie d'Assurance et la Compagnie d'Assurance Traders Générale.

SOURCE Aviva Canada Inc.

Renseignements: Communications avec les médias : Janis McCulloch, Spécialiste, Relations publiques, Aviva Canada, [email protected], Cell. : 437 236-4335

Liens connexes

www.avivacanada.com