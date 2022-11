TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Aviva Canada est heureuse d'annoncer que Nav Dhillon se joindra à Aviva Canada à titre de chef des Services financiers en décembre 2022.

Nav Dhillon a occupé des postes de haute direction en planification et en analyse financières pour la RSA du Canada et, plus récemment, pour Intact Corporation financière. Il a également occupé des postes de direction chez E&Y dans le domaine des services-conseils en assurance aux clients de toute l'Amérique du Nord et dans toute l'Europe.

« Je suis ravi d'accueillir Nav dans l'équipe de la haute direction d'Aviva. Nav possède une vaste expérience en stratégie d'entreprise, dans les relations avec les investisseurs ainsi qu'en gestion de rendement, et je suis impatient de le voir jouer un rôle clé dans notre croissance et notre succès continus », déclare Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada.

« Je suis très heureux de me joindre à Aviva Canada, une marque fantastique sur le marché canadien. Et impatient de travailler avec mes collègues dans toute l'entreprise pour aider Aviva à atteindre son potentiel d'acteur de premier plan pour nos clients, nos partenaires et nos actionnaires », déclare Nav Dhillon.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être des collectivités et de ses 2,4 millions d'assurés, et pour protéger la planète. En 2019, Aviva Canada a lancé le programme Unis pour des routes plus sûres qui fait appel à des solutions fondées sur des données et des partenariats stratégiques afin que la sécurité des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, elle a annoncé son objectif de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040 - le plus exigeant que se soit fixé une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site aviva.ca/fr, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

SOURCE Aviva Canada Inc.