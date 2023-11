Les communautés d'un océan à l'autre peuvent désormais demander une subvention afin de

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Aviva Canada est heureuse d'annoncer qu'elle étend son programme « Changez, rechargez » à l'ensemble du Canada pour 2024, afin d'en faire bénéficier encore plus de communautés qui ne disposent pas d'un accès suffisant aux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (VÉ).

En partenariat avec Jour de la Terre Canada, le programme « Changez, rechargez » d'Aviva est une initiative qui vise à mettre en place des bornes de recharge dans des communautés moins bien desservies en infrastructures pour VÉ. Grâce à ce partenariat d'une valeur de 3 M$, certaines communautés peuvent demander une subvention afin de permettre la mise en place de bornes de recharge de niveau 2.

« Pour 2024, nous acceptons les mises en candidature jusqu'au 22 février. Nous sommes impatients d'étendre la portée de notre programme à travers le Canada afin de faire une différence pour les personnes qui possèdent des VÉ ou qui envisagent de passer à un VÉ, et qui vivent dans des communautés dépourvues d'infrastructures de recharge adéquates. », a déclaré Ben Isotta-Riches, chef de la Distribution d'Aviva.

Le programme « Changez, rechargez », d'une durée de trois ans, a permis d'installer des bornes de recharge de niveau 2 dans sept communautés de l'Ontario au cours de sa première année d'opération en 2023, soit dans la ville de Pelham, le canton de Selwyn, le canton de Prince Edward, la ville de Thessalon, la municipalité d'East Ferris, le canton de Manitouwadge et le canton d'Essa.

La subvention octroyée a permis aux communautés susmentionnées - à l'exception des cantons de Selwyn et de Prince Edward - de se doter de leurs premières bornes de recharge publiques pour VÉ. Aviva étend désormais le programme à l'ensemble du Canada alors qu'il en est à sa deuxième année d'existence.

Aviva collabore avec les municipalités et les fournisseurs de services publics en vue d'établir une infrastructure propice aux bornes de recharge dans des communautés ciblées, dans le but de donner une chance équitable à l'élimination des obstacles à l'adoption des VÉ. Les communautés intéressées sont invitées à soumettre leur candidature pour 2024 et 2025 sur la page d'accueil du programme « Changez, rechargez » .

« Il faut prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques. Le programme "Changez, rechargez" offre des solutions concrètes aux Canadiens, particulièrement pour les résidents de petites communautés, comme celles que nous avons ciblées grâce à la première cohorte du programme, qui cherchent à prendre le virage électrique, mais sont dissuadés par le manque d'infrastructures de recharge et de ressources publiques disponibles. », a affirmé Valérie Mallamo, directrice générale, Jour de la Terre Canada.

Afin d'aider plus de Canadiens à effectuer la transition vers les VÉ, l'assurance véhicule électrique d'Aviva offre aux clients un rabais allant jusqu'à 10 % sur leur prime d'assurance lorsqu'ils assurent un véhicule électrique.1



1 Certaines conditions s'appliquent. Consultez le site www.aviva.ca pour en savoir plus.

