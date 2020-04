Aviva Canada annonce un vaste programme de soutien aux Canadiens pendant la pandémie de COVID-19

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 affecte tous les Canadiens, partout dans le pays. C'est pourquoi Aviva Canada s'engage aujourd'hui à soutenir les Canadiens en mettant en place un vaste programme d'aide allant de dons en espèces à des modalités de paiement souples pour les clients vulnérables, en passant par une assistance routière gratuite offerte aux travailleurs de la santé.

« Nous convenons tous que nous traversons une période hors du commun, mais l'aide qu'apporte Aviva Canada aux collectivités ne date pas d'hier, nous agissons sur le terrain depuis très longtemps. Nous avons plus de 4 000 employés, partout au Canada, résolus à aider nos clients quand ils ont le plus besoin de nous - c'est, selon moi, une façon d'étendre cet engagement à ceux touchés par la COVID-19 », déclare Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada.

Un don de 500 000 $ à la Croix-Rouge canadienne

Partenaire de longue date de la Croix-Rouge canadienne, Aviva Canada fait un don de 500 000 $ afin de soutenir les programmes d'intervention et de gestion des urgences que cette organisation caritative a mis sur pied, tant en réponse à la COVID-19 qu'aux autres catastrophes. Ce don contribuera à :

financer l'achat d'équipements - comme des lits de camp, des couvertures, des oreillers, des masques et des gants;

soutenir le personnel d'intervention d'urgence déployé pour contribuer à rassurer les Canadiens de retour au Canada et à prendre soin d'eux;

soutenir la formation et le déploiement des bénévoles qui évaluent par téléphone la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables.

La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante à Aviva Canada de continuer à soutenir ses programmes de gestion des urgences, ainsi que ses programmes de santé et de bien-être des collectivités. L'appui d'Aviva Canada en cette période critique aidera la Croix-Rouge non seulement à fournir des ressources et des services vitaux à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, mais également à se préparer à intervenir en cas de catastrophes, notamment des inondations et des feux de forêt, pouvant se produire dans les semaines et les mois à venir », a indiqué Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne.

Une assistance routière gratuite pour les policiers, les ambulanciers, les pompiers et les héros que sont les soignants

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers répondants et les professionnels de la santé qui, courageusement, travaillent sans relâche pour aider ceux qui en ont besoin pendant cette pandémie. Aviva Canada offrira gratuitement à compter du 6 avril, jusqu'à avis contraire, une assistance routière aux policiers, aux ambulanciers, aux pompiers et au personnel soignant pendant la pandémie de COVID-19. Ils n'ont pas à être clients d'Aviva Canada pour bénéficier de l'assistance routière gratuite, il leur suffit d'appeler le 1 844 398-2001. Consulter www.aviva.ca pour obtenir plus d'informations.

Plus de 90 000 heures de bénévolat

Chaque année, les employés d'Aviva Canada se mobilisent pour les collectivités en faisant des dons et en offrant leur temps. Ils prévoient de donner plus de 90 000 heures en 2020 en se mettant bénévolement au service des organisations caritatives qui aident les personnes vulnérables et âgées, afin que ceux en auto-isolement puissent préserver leur santé, être en sécurité et rester connectés à leur milieu pendant cette période.

Modalités de paiement souples offertes aux clients vulnérables

Pour venir en aide à ses clients touchés par la COVID-19, Aviva Canada offre des modalités de paiement souples pendant la pandémie. Les clients concernés peuvent communiquer avec leur courtier, leur agent ou nous appeler au 1 800 387-4518 pour obtenir plus d'informations.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de trois millions d'assurés et des diverses collectivités.

Pour en savoir plus, consulter le site aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

