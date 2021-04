La clôture de cette transaction crée l'une des plus importantes sociétés immobilières commerciales de la région

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - Avison Young annonçait aujourd'hui la conclusion du rassemblement de ses opérations montréalaises avec celles de Devencore à Montréal, créant ainsi l'une des plus grandes sociétés immobilières commerciales de la région, opérant sous le nom d'Avison Young. Ce faisant, les 70 professionnels des services-conseils et du courtage de Devencore se joignent à l'équipe de 30 professionnels d'Avison Young à Montréal, créant ainsi une nouvelle équipe de 100 employés riche d'une vaste expérience et d'une expertise diversifiée, afin d'offrir des solutions innovatrices et des perspectives de pointe à la clientèle de la compagnie.

Pour obtenir plus de détails, continuez la lecture ici.

À propos d'Avison Young

Avison Young, c'est d'abord un catalyseur économique, social et environnemental, propulsé par son caractère humain. Nous sommes une entreprise privée : nos clients collaborent donc avec des partenaires qui sont directement investis dans leur réussite. Nous réalisons le plein potentiel de l'immobilier en utilisant des plates-formes de données mondiales, qui fournissent à notre clientèle des informations et des avantages de pointe. Ensemble, notre but est de créer des lieux de travail sains et productifs pour les employés, des villes prospères pour leurs citoyens, et des lieux qui créent un avantage net pour l'économie, l'environnement et la communauté.

Avison Young est lauréate 2020 du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, membre Platine, ayant conservé sa désignation parmi les Sociétés les mieux gérées pendant neuf années consécutives.

www.avisonyoung.com

Suivre Avison Young

Twitter (News) │ Twitter (Deals) │ Blog │ LinkedIn │ YouTube │ Instagram

Pour obtenir plus d'informations ;

SOURCE Avison Young

Renseignements: Kate Murphy, Directrice mondiale des communications externes : +1 312 316 6821, [email protected]

Liens connexes

www.avisonyoung.com