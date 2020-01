Avis relatif aux affaires disciplinaires - Décision - Une formation d'instruction de l'OCRCVM conclut à la responsabilité de Michael Francis O'Brien, conseiller en placement de Calgary

CALGARY, le 14 janv. 2020 /CNW/ - À la suite d'une audience disciplinaire tenue du 22 au 25 octobre 2019, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a jugé que Michael Francis O'Brien a emprunté une importante somme d'argent à une cliente âgée, à l'insu et sans le consentement de son employeur, et qu'il a fait des déclarations fausses et trompeuses lors des enquêtes menées par la banque de sa cliente et le personnel de l'OCRCVM.

On peut consulter la décision de la formation d'instruction sur la responsabilité à : http://www.ocrcvm.ca/documents/2020/ea4e0cc9-916f-4c16-a57b-7461fa905d28_fr.pdf

(La traduction de cette décision sera affichée dès qu'elle sera disponible.)

Plus précisément, la formation d'instruction a jugé que M. O'Brien a commis les contraventions suivantes :

a) De mai à septembre 2017, M. O'Brien a effectué des opérations financières personnelles avec une cliente, à l'insu et sans le consentement de son employeur, en contravention de la Règle 43 des courtiers membres.

b) En septembre 2017 et en avril 2018, M. O'Brien a fait des déclarations fausses et trompeuses concernant ses opérations avec la cliente, en contravention de la Règle consolidée 1400.

Une audience distincte, dont la date sera rendue publique à www.ocrcvm.ca, sera tenue en vue de la détermination des sanctions à imposer à M. O'Brien.

Les documents concernant les procédures disciplinaires en cours de l'OCRCVM - y compris les décisions et les motifs des formations d'instruction - sont affichés sur le site Internet de l'OCRCVM dès qu'ils sont accessibles. Il suffit de cliquer ici pour chercher et consulter n'importe quel document de l'OCRCVM relatif aux affaires disciplinaires.

L'OCRCVM a officiellement ouvert l'enquête sur la conduite de M. O'Brien en janvier 2018. Les contraventions ont été commises pendant que M. O'Brien était représentant inscrit aux succursales de Calgary de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Raymond James Ltée, sociétés réglementées par l'OCRCVM. À l'heure actuelle, M. O'Brien est représentant inscrit à la succursale de Calgary de Raymond James Ltée.

