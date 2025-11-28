Avis relatif à la consommation de certains produits vendus par l'entreprise Marché D. Boutin St-Félicien inc. (Metro) : avis de ne pas consommer divers produits d'anchois, et mise en garde concernant l'absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de poulet popcorn et concernant la présence non déclarée de divers allergènes dans plusieurs salades

Dénomination du produit Marque Format Lot visé « FILETS D'ANCHOIS » Allessia 80 g Tous les lots vendus jusqu'au 27 novembre 2025 « FILETS D'ANCHOIS À L'HUILE D'OLIVE » Pastene 48 g Tous les lots vendus jusqu'au 27 novembre 2025

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas les informations nécessaires à sa consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Dénomination du produit Format Lot visé « SAC DE POULET POP CORN » Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention que le produit est cru ainsi que les instructions de cuisson sécuritaire

En outre, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, à la moutarde ou aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Allergènes Formats Lot visé « SALADE DE BROCOLI » Lait Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence

de lait « SALADE DE MACARONI » Moutarde Sulfites 16 onces 32 onces Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence

de moutarde et de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les anchois étaient emballés dans une boîte ou un pot et vendus à la température ambiante. Le poulet popcorn était emballé dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent et vendu à l'état congelé. Les salades étaient emballées dans un contenant de plastique transparent et vendues à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Mesures à prendre concernant les produits d'anchois : les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. Les symptômes liés à une intoxication à l'histamine sont variés et peuvent inclure des troubles digestifs comme des ballonnements, des crampes ou des reflux, des réactions cutanées telles que rougeurs et démangeaisons ainsi que des migraines, des vertiges et une fatigue persistante. Des symptômes plus graves comme des troubles respiratoires peuvent également se manifester.

Mesures à prendre concernant le poulet popcorn : les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Mesures à prendre concernant les salades : les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, à la moutarde ou aux sulfites et qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter que, jusqu'à présent, aucun cas de maladie ou de réaction allergique n'a été signalé au MAPAQ en lien avec la consommation de ces aliments.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère.

