Résumé

Produits : Tous les lots d'Accel-Ondansetron ODT (comprimés de 4 mg et 8 mg); de Mint-Betahistine (comprimés de 8 mg, 16 mg et 24 mg); de PMS-Pirfenidone (comprimés de 267 mg et 801 mg)

Produits visés

Produit DIN Lot Expiration Comprimés de 4 mg d'Accel-Ondansetron ODT 02535319 CDX00123 09-2026 Comprimés de 8 mg d'Accel-Ondansetron ODT 02535327 CEA00123 09-2026 Comprimés de 8 mg de Mint-Betahistine 02538121 2330704 2430152 07-2025 01-2026 Comprimés de 16 mg de Mint-Betahistine 02538148 2330705 2330945 2330946 2330947 2430153 07-2025 10-2025 10-2025 10-2025 01-2026 Comprimés de 24 mg de Mint-Betahistine 02538156 2330706A 2430154 07-2025 01-2026 Comprimés de 267 mg de PMS-Pirfenidone 02531526 E0800A E0800C E0800E E0800F 11-2024 Comprimés de 801 mg de PMS-Pirfenidone 02531534 E0802A E0802C 12-2024

Problème

Trois entreprises (Accel Pharma Inc., Mint Pharmaceuticals Inc. et Pharmascience Inc.) rappellent tous les lots mentionnés dans le tableau des produits visés (ci-dessus) en raison de préoccupations concernant l'intégrité des tests utilisés pour démontrer que leurs médicaments sur ordonnance génériques agissent de la même façon que les médicaments de marque.

Santé Canada avait autorisé les produits visés en se fondant sur les données des tests de bioéquivalence. Les données de bioéquivalence sont utilisées pour démontrer que les médicaments génériques sont équivalents aux médicaments d'origine.

Les tests de bioéquivalence ont été réalisés par Synapse Labs Pvt. Ltd, un organisme de recherche sous contrat situé à Pune, Maharashtra, en Inde. Une inspection menée par un membre de l'Agence européenne des médicaments (en anglais seulement), un partenaire réglementaire de confiance, a révélé que les données produites par Synapse Labs ne peuvent plus être utilisées pour démontrer cette bioéquivalence. Par conséquent, les produits concernés ne peuvent plus être considérés comme sûrs et efficaces. À la demande de Santé Canada, les entreprises ont cessé la vente et rappelé tous les lots des produits concernés jusqu'à ce qu'elles puissent fournir des informations supplémentaires démontrant que les produits sont sûrs et efficaces.

Santé Canada surveille l'efficacité des rappels et prendra des mesures appropriées en temps opportun si de nouveaux risques pour la santé sont identifiés.

Ce qu'il faut faire :

Rapportez les produits en question à votre pharmacie locale pour qu'ils soient remplacés et éliminés convenablement. Si vous ne savez pas si votre produit est concerné, vérifiez auprès de votre pharmacie.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé le produit concerné et que vous avez des inquiétudes pour votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Veuillez communiquer avec les entreprises si vous avez des questions au sujet de leur rappel :

Accel Pharma Inc. : Betty Cory , Accel Quality Assurance, par téléphone au (416) 271-4775, ou par courriel à [email protected]

, Accel Quality Assurance, par téléphone au (416) 271-4775, ou par courriel à Mint Pharmaceuticals Inc. : Olenka Crewe , Mint Pharmaceuticals Inc. Scientific Affairs, par téléphone au (416)-803-9151, ou par courriel à [email protected]

, Mint Pharmaceuticals Inc. Scientific Affairs, par téléphone au (416)-803-9151, ou par courriel à Pharmascience Inc. : par téléphone, au numéro sans frais 1-800-340-9735, ou par courriel à [email protected]

Contexte

Accel-Ondansetron ODT est utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie chez les patients âgés de 4 ans et plus, à la radiothérapie chez les adultes âgés de 18 ans et plus, et après une intervention chirurgicale chez les adultes âgés de 18 à 64 ans. Une dose insuffisante d'ondansétron peut entraîner une diminution de son efficacité (c'est-à-dire un risque accru de nausées et de vomissements). Les cas graves peuvent entraîner une déshydratation, une perte d'appétit, une malnutrition, des déséquilibres électrolytiques, une perte de poids et de la fatigue. S'ils sont utilisés après une intervention chirurgicale, les nausées et vomissements graves peuvent entraîner des complications telles que l'ouverture de la plaie et une infection. L'administration d'une trop grande quantité d'ondansétron peut entraîner un syndrome sérotoninergique, une réaction médicamenteuse grave causée par des médicaments qui augmentent les niveaux de sérotonine dans l'organisme. Les symptômes du syndrome sérotoninergique peuvent être légers, tels que des frissons et des diarrhées, ou aussi sévères que des crises d'épilepsie, une rigidité musculaire et de la fièvre, ainsi que des modifications du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Une trop grande quantité d'ondansétron peut affecter le rythme cardiaque et entraîner un arrêt cardiaque soudain. Les effets cardiaques et le syndrome sérotoninergique peuvent être mortels s'ils ne sont pas traités.

Mint-Betahistine est utilisé pour réduire les épisodes de vertiges récurrents (étourdissements) associés à la maladie de Ménière chez les adultes de 18 ans et plus. L'administration d'une quantité insuffisante de bétahistine peut entraîner une diminution de l'efficacité et un traitement inadéquat de la maladie. Les épisodes de vertige inattendus peuvent entraîner des accidents et des blessures, qui peuvent avoir des conséquences graves. Une dose trop élevée de bétahistine peut entraîner des maux de tête, des nausées et des maux d'estomac.

PMS-Pirfenidone est utilisé pour traiter une maladie pulmonaire grave et de longue durée connue sous le nom de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L'administration d'une quantité insuffisante de pirfénidone peut entraîner une diminution de l'efficacité et un traitement inadéquat de la maladie, avec pour conséquence une aggravation des symptômes et une progression de la maladie. Une dose trop élevée de pirfénidone peut entraîner des nausées, des diarrhées, des maux d'estomac, des douleurs abdominales, une diminution de l'appétit, des vertiges, des maux de tête, une réaction de photosensibilité (au soleil) et des éruptions cutanées. Elle peut également entraîner des lésions hépatiques d'origine médicamenteuse. Les signes de lésions hépatiques comprennent une peau ou des yeux jaunes (jaunisse).

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]