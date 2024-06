Produit : Lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05%, 60 ml (DIN 00653209, lot 688519)

Lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05%, 60 ml (DIN 00653209, lot 688519) Problème : Produits de santé - Qualité du produit

Produits de santé - Qualité du produit Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé. Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

Produits visés

Produit DIN Lot Date d'expiration Lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05%, 60 ml 00653209 688519 06/2024

Problème

Teva Canada Ltd. rappelle un lot de lotion douce ratio-ECTOSONE (TEVA-ECTOSONE) 0,05 % en bouteilles de 60 ml. Cette mesure fait suite à des tests qui ont permis de détecter une quantité de l'impureté aldéhyde d'énol de bétaméthasone supérieure à la limite acceptée dans le lot concerné. Cette impureté peut se former à la suite d'une modification chimique du médicament au cours du stockage et peut présenter des risques pour la santé, y compris la possibilité de réactions indésirables sur la peau ou ailleurs dans l'organisme, en raison de son absorption par le sang. Le risque peut être plus important chez les enfants, qui peuvent absorber des quantités proportionnellement plus importantes de l'impureté et être plus sensibles aux réactions indésirables.

Le produit est une lotion corticostéroïde délivrée sur ordonnance, utilisée pour soulager l'inflammation de la peau et les démangeaisons causées par des affections cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis et la dermatite. Le lot concerné a été distribué dans les pharmacies du Canada entre le 24 novembre 2022 et le 22 mars 2023.

Santé Canada surveille le rappel effectué par l'entreprise et la mise en œuvre des mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise.

Ce qu'il faut faire

N'utilisez pas le produit concerné. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé.

Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

Communiquez avec Teva Canada Ltd. au numéro sans frais 1-800-268-4129 si vous avez des questions au sujet du rappel.

Signaler à Santé Canada tout effet secondaire lié à un produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

