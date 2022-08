Produit : Acide zolédronique injectable (Taro) 5 mg/100 mL (DIN 02415100)

Acide zolédronique injectable (Taro) 5 mg/100 mL (DIN 02415100) Problème : Produit de santé - qualité du produit

Vérifiez votre produit ou communiquez avec votre pharmacien pour déterminer si votre produit est visé par le rappel. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas et retournez-le à votre pharmacie pour qu'il soit remplacé et éliminé de façon appropriée. Si vous avez utilisé le produit faisant l'objet du rappel et que vous avez des préoccupations quant à votre santé, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital si vous éprouvez des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques ou de la confusion. Public visé : Grand public

Produits visés

Produit DIN Lot Date d'expiration Acide zolédronique injectable (Taro) 5 mg/100 mL 02415100 JKX1910A JKX4318A JKX5541A HAC2371A HAC4421A HAD0156A Avril 2023 Août 2023 Novembre 2023 Juin 2024 Novembre 2024 Janvier 2025

Problème

Taro Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de tous les lots d'acide zolédronique injectable (Taro) 5 mg/100 mL (DIN 02415100) en raison de la présence possible de matières particulaires.

L'acide zolédronique est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter et prévenir l'ostéoporose et pour traiter la maladie de Paget (une affection qui perturbe le cycle normal du renouvellement osseux).

Si des matières particulaires sont injectées, il existe un risque de blessure, comme une inflammation ou une irritation des veines, une infection au point d'injection ou dans d'autres parties du corps, une réaction allergique et la formation de caillots sanguins qui peuvent se déplacer vers d'autres parties du corps. Dans les cas les plus graves, les caillots sanguins peuvent se déplacer vers les poumons et entraîner des lésions pulmonaires (embolie pulmonaire), qui peuvent être permanentes ou mortelles. Les patients qui ont été traités par un médicament faisant l'objet d'un rappel doivent se rendre immédiatement à l'hôpital s'ils éprouvent des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques ou de la confusion.

Le Ministère surveille le rappel de l'entreprise et informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont portés à son attention.

Ce que vous devez faire

Vérifiez votre produit ou communiquez avec votre pharmacien pour déterminer si votre produit est visé par le rappel. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas et retournez-le à votre pharmacie pour qu'il soit remplacé et éliminé de façon appropriée.

Si vous avez utilisé le produit faisant l'objet du rappel et que vous avez des préoccupations quant à votre santé, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital si vous éprouvez des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques ou de la confusion.

Communiquez avec Taro Pharmaceuticals Inc. en composant le numéro sans frais 1-800-268-1975 si vous avez des questions sur ce rappel.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada.

