OTTAWA, ON, le 9 sept. 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet d'agrandissement des installations portuaires de Trois-Rivières, situé à Trois-Rivières, au Québec.

Le public et les peuples autochtones sont invités à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80102). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 9 octobre 2021.

Pour en savoir plus sur le processus d'examen fédéral et comment y participer, visitez le site Web de l'Agence à canada.ca/aeic.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à assister à l'une des séances d'information virtuelles en vue d'en apprendre davantage sur le processus d'évaluation environnementale de l'Agence et l'étude d'impact environnemental du promoteur. Le promoteur présentera son étude d'impact et répondra aux questions du public. L'Agence sera également présente pour expliquer la suite du processus, ainsi que pour répondre aux questions des participants sur celui-ci.

Le 23 septembre 2021, de 19 h à 20 h 30 HAE (séance 1)

Le 27 septembre 2021, de 19 h à 20 h 30 HAE (séance 2)

Le 29 septembre 2021, de 14 h à 15 h 30 HAE (séance 3)

Pour plus d'information sur la manière de participer aux séances d'information virtuelles, communiquer avec l'Agence à l'adresse suivante: [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la troisième de quatre occasions offertes au public pour formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Quel est le projet proposé?

L'Administration portuaire de Trois-Rivières propose un projet d'agrandissement du port pour accroître la capacité portuaire de transbordement et d'entreposage de ses installations situé à Trois-Rivières, au Québec. Le projet comprendrait la construction d'un terminal multifonctionnel d'une superficie opérationnelle de 96 510 mètres carrés à l'extrémité ouest des installations actuelles du Port, soit en continuité avec le terminal actuel de vrac solide et liquide. Ce nouveau terminal prolongerait de 716,4 mètres la façade maritime du Port et servirait au transbordement de vrac solide et de marchandises générales. Le projet comprendrait également la construction de trois quais, d'ouvrages de soutènement, de voies d'accès routier et ferroviaire et d'espaces d'entreposage.

