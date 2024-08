OTTAWA, ON, le 2 août 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit : Traitements au plasma riche en plaquettes (PRP), au Botox et autres dispositifs médicaux non autorisés

Traitements au plasma riche en plaquettes (PRP), au Botox et autres dispositifs médicaux non autorisés Problème : produit sur la santé - Sureté du produit; produit non homologué

produit sur la santé - Sureté du produit; produit non homologué Ce que vous devez faire : Ne recevez pas de traitements non autorisés (voir liste ci-dessous) de la part du MedSkin Laser Center. Consultez un professionnel de la santé agréé si vous avez reçu un traitement du MedSkin Laser Center et que cela soulève des préoccupations en matière de santé.

Produits visés

Traitements au PRP, dont : Lifting du visage, du cou et du décolleté Lifting du visage par micro-aiguilles Bio-comblement par plasma Restauration capillaire Liftings Vampire Breast O-Shot

Fibrine riche en plaquettes non autorisée pour le cuir chevelu, les yeux, l'acné, le visage, le cou, la mâchoire, les mains et le décolleté.

Botox (DIN 01981501)

Micro-aiguilles et embouts de micro-aiguilles non autorisés

Stylo à plasma (Plasma Pen) non homologué

Le problème

Santé Canada informe le public que divers traitements non autorisés ont été administrés au MedSkin Laser Center de Sherwood Park, en Alberta, où le propriétaire et exploitant de la clinique se faisait passer pour un praticien sans posséder les qualifications requises.

Parmi ces traitements figurent les traitements non autorisés à base de PRP énumérés ci-dessus pour la restauration des cheveux, le rehaussement des seins, le rajeunissement de la peau et des muscles, la cicatrisation des plaies et les liftings du visage. Les PRP non homologués pourraient entraîner de graves risques pour la santé, notamment la transmission de maladies infectieuses, de contaminants et d'effets toxiques.

Santé Canada a également saisi la prescription de Botox du MedSkin Laser Centre, car les médicaments sur ordonnance ne doivent être administrés que par un professionnel de la santé qualifié et expérimenté. L'emploi de médicaments sur ordonnance sans une prescription appropriée et sans l'avis d'un praticien qualifié pourrait entraîner des conséquences graves, telles que des effets secondaires, des réactions allergiques, des complications sévères et d'autres problèmes médicaux.

Enfin, le ministère a également saisi des dispositifs médicaux non homologués, notamment des micro-aiguilles, des embouts de micro-aiguilles et un stylo à plasma.

Ce que vous devez faire

Ne recevez pas de traitements non autorisés de la part du MedSkin Laser Center. Consultez un professionnel de la santé agréé si vous avez reçu un traitement du MedSkin Laser Center et que cela soulève des préoccupations en matière de santé.

Vérifiez le statut des personnes qui se présentent en tant que praticiens auprès de l'Ordre des médecins et chirurgiens de votre province ou territoire.

Signalez toute préoccupation en matière de pratique illégale en médecine à l'Ordre des médecins et chirurgiens de votre province ou de votre territoire.

Lisez les étiquettes des produits pour savoir si la vente des produits de santé a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé autorisés portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si des produits ont été autorisés à la vente en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada . Dans le cas des dispositifs médicaux, le numéro d'homologation du dispositif médical (MDL) ne doit pas obligatoirement figurer sur l'étiquette du produit, mais il est possible de trouver des dispositifs médicaux autorisés en consultant la Liste des instruments médicaux homologués de Santé Canada .

. Les produits de santé autorisés portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si des produits ont été autorisés à la vente en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Dans le cas des dispositifs médicaux, le numéro d'homologation du dispositif médical (MDL) ne doit pas obligatoirement figurer sur l'étiquette du produit, mais il est possible de trouver des dispositifs médicaux autorisés en consultant la Liste des instruments médicaux homologués de Santé . Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 1-866-225-0709, [email protected]