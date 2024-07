OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit: Trousses de Naloxone à conserver à la maison de Canadian Hospital Specialties Ltd.

Trousses de Naloxone à conserver à la maison de Canadian Hospital Specialties Ltd. Problème: Produits de santé - Sécurité du produit

Produits de santé - Sécurité du produit Ce que vous devriez faire: Vérifiez si votre trousse de Naloxone à conserver à la maison est visée par le rappel. Si c'est le cas, contactez la compagnie ou le magasin où vous l'avez obtenu pour recevoir une nouvelle carte d'instructions « SAVE ME » contenant les informations correctes sur le dosage. Si vous devez administrer une deuxième dose de naloxone, vous pouvez le faire en toute sécurité deux à trois minutes après la première dose.

Problème

Les trousses de Naloxone à conserver à la maison (trousses NTH) de Canadian Hospital Specialties Ltd. peuvent contenir des informations erronées sur le dosage de la naloxone sur la carte d'instructions « SAVE ME », ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'efficacité du traitement.

L'étiquetage du produit de naloxone indique que, si nécessaire, une deuxième dose du produit peut être administrée deux à trois minutes après la première. La carte d'instructions « SAVE ME » fournie dans la trousse peut recommander une réadministration après trois à cinq minutes. Il s'agit d'une erreur. Toute carte d'instructions « SAVE ME » qui diffère de la recommandation de réadministration d'une dose de deux à trois minutes qui se retrouve dans une trousse NTH devrait être retournée à la compagnie ou au magasin où elle a été achetée afin d'obtenir une carte d'instructions « SAVE ME » corrigée. Le fait de retarder l'administration d'une dose supplémentaire, si nécessaire, peut entraîner une invalidité permanente ou la mort.

Les trousses NTH contiennent de la naloxone sous forme de pulvérisateur nasal, d'ampoule (injectable) ou de flacon (injectable). Ces produits sont utilisés pour inverser les effets d'une surdose d'opioïdes.

Toute personne possédant une trousse NTH visée par le rappel devrait contacter l'entreprise à l'adresse [email protected] ou le magasin où ils les ont obtenues pour demander une carte d'instructions « SAVE ME » révisée contenant les informations correctes.

Il est important de noter que ces trousses NTH ne sont pas retirées du marché canadien afin de ne pas perturber l'accès à la naloxone, un médicament qui peut sauver des vies.

Santé Canada surveille la situation et, si des informations supplémentaires concernant la sécurité sont constatées, le ministère prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne, le cas échéant.

Ce que vous devriez faire

Si vous devez administrer une deuxième dose de naloxone, vous pouvez le faire en toute sécurité deux à trois minutes après la première dose.

Vérifiez si votre trousse est concernée. Si c'est le cas, contactez l'entreprise à l'adresse [email protected] ou le magasin où vous l'avez achetée pour recevoir une nouvelle carte d'instructions « SAVE ME ».

ou le magasin où vous l'avez achetée pour recevoir une nouvelle carte d'instructions « SAVE ME ». Signaler à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada : (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]