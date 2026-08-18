Avis public - Des médicaments non homologués saisis chez Rabais 4Saisons Inc., à Montréal (Québec), pourraient présenter de graves risques pour la santé

Produit : Divers produits de santé non homologués, notamment des médicaments sur ordonnance

Divers produits de santé non homologués, notamment des médicaments sur ordonnance Problème : Produits de santé - Produits non homologués

Produits de santé - Produits non homologués Ce que vous devriez faire : N'achetez pas et n'utilisez pas de produits de santé non homologués. Consultez un professionnel de la santé agréé (médecin, infirmier-praticien, pharmacien) si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

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Produits visés

Produit Médicament sur ordonnance After-D L'étiquette indique la présence de lévonorgestrel Albendazol L'étiquette indique la présence d'albendazole Balaxi - Amoxicilina L'étiquette indique la présence d'amoxicilline Balaxi - Tetraciclina L'étiquette indique la présence de tétracycline Black Horse Vital Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Caplin Point L'étiquette indique la présence d'ampicilline Erix L'étiquette indique la présence de sildénafil Saad - Ampicilina L'étiquette indique la présence d'ampicilline

Problème

Santé Canada a saisi plusieurs médicaments non homologués (notamment un contraceptif oral d'urgence, des médicaments contre les troubles érectiles, ainsi que des antibiotiques et des antiparasitaires) chez Rabais 4Saisons Inc. (5321, rue de Charleroi), à Montréal, au Québec, car ils pourraient présenter de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, donc leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils pourraient ne pas contenir les ingrédients actifs prévus, varier dans leur concentration, ou contenir des ingrédients, des additifs ou des ingrédients contaminés non mentionnés sur l'étiquette, susceptibles d'interagir avec d'autres médicaments et aliments.

Bon nombre des produits saisis sont des versions non homologuées de médicaments sur ordonnance disponibles au Canada. Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de santé, car ils sont destinés à traiter des problèmes de santé spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Plusieurs produits de santé saisis ne sont pas étiquetés en anglais et en français, comme l'exige la réglementation canadienne. Ainsi, les informations portant sur les ingrédients, l'utilisation, la posologie et les effets indésirables ne sont pas nécessairement fournies aux consommateurs ou ne leur sont pas forcément compréhensibles.

Santé Canada prend des mesures pour protéger la santé et la sécurité publiques lorsque des entreprises vendent des produits de santé non homologués au Canada, notamment par des mises en garde adressées aux consommateurs, si nécessaire. Le ministère collabore également avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin de prévenir l'importation de tout produit de santé non homologué.

Ce que vous devriez faire

N'achetez pas et n'utilisez pas de produit de santé non homologué.

Consultez un professionnel de la santé agréé (médecin, infirmier-praticien, pharmacien) si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des inquiétudes concernant votre santé.

Vérifiez que vos produits de santé sont homologués. Les produits de santé homologués disposent d'un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, d'un numéro de produit naturel (NPN) ou d'un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez également consulter la base de données sur les médicaments ou la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si les produits sont autorisés à la vente.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte lié à un produit de santé.

Contexte

L'albendazole n'est actuellement pas homologué pour l'usage humain au Canada, mais il est autorisé en tant que médicament délivré sur ordonnance dans d'autres pays. Il est utilisé pour traiter les infections graves par le ténia au niveau du cerveau, du foie ou des poumons et comporte plusieurs risques graves pour la santé qui nécessitent une surveillance médicale stricte. Il peut entraîner une baisse dangereuse du nombre de cellules sanguines (suppression de la moelle osseuse) et des lésions hépatiques, deux complications pouvant être mortelles en l'absence de traitement. Il peut également causer de graves lésions au fœtus; il ne doit donc pas être utilisé pendant la grossesse. De plus, son action antiparasitaire au niveau du cerveau peut déclencher des troubles neurologiques soudains tels que des convulsions, des maux de tête sévères ou des troubles de la vision, ce qui nécessite un examen ophtalmologique avant le traitement et, éventuellement, d'autres traitements pour prendre en charge l'œdème cérébral. Les symptômes allergiques peuvent inclure des éruptions cutanées douloureuses et sévères accompagnées de cloques ou d'une desquamation. Les effets indésirables courants, moins graves, comprennent des maux de tête, des nausées, des vertiges, des douleurs abdominales et une chute de cheveux temporaire.

L'ampicilline et l'amoxicilline sont des antibiotiques d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Elles ne doivent être utilisées que sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'ampicilline et l'amoxicilline peuvent provoquer de graves réactions allergiques potentiellement mortelles. Dans de rares cas, ces réactions allergiques peuvent causer de fortes douleurs thoraciques ou même déclencher une crise cardiaque. Les symptômes allergiques peuvent également comprendre le gonflement des lèvres, du visage, de la gorge, des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées graves et des démangeaisons, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des signes d'insuffisance rénale et hépatique. Elles sont à éviter chez les patients présentant des allergies connues à ces médicaments. L'ampicilline et l'amoxicilline peuvent également provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques à d'autres types d'antibiotiques. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de l'ampicilline et de l'amoxicilline peut entraîner la prolifération de bactéries que ces antibiotiques ne peuvent pas éliminer, ce qui signifie qu'ils pourraient ne plus être efficaces à l'avenir (phénomène qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

Le lévonorgestrel est un médicament en vente libre utilisé comme contraceptif d'urgence pour prévenir une grossesse dans les 72 heures suivant un échec contraceptif avéré ou présumé, ou un rapport sexuel non protégé, lorsqu'il est commercialisé sous forme de dose orale à ingrédient unique ne contenant pas plus de 1,5 milligramme. Les contraceptifs d'urgence non homologués dont l'étiquetage indique qu'ils contiennent du lévonorgestrel peuvent ne pas être efficaces et ne pas prévenir la grossesse de manière adéquate. Ce médicament ne doit pas être pris par les personnes allergiques au lévonorgestrel, ni par celles qui sont enceintes ou qui soupçonnent une grossesse. Chez les patientes présentant des saignements vaginaux anormaux non diagnostiqués, un test de grossesse doit être effectué avant la prise de lévonorgestrel. En tant que contraceptif d'urgence, le lévonorgestrel prévient la grossesse; il ne provoque pas d'avortement et ne doit pas être pris par les femmes enceintes, car il ne sera pas efficace. Le lévonorgestrel est destiné à un usage d'urgence et ne doit pas être utilisé comme méthode contraceptive régulière; s'il est utilisé plus d'une fois, le risque global de grossesse peut augmenter. Il existe au Canada des produits contraceptifs d'urgence à base de lévonorgestrel homologués.

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile qui doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le sildénafil est à proscrire chez les personnes qui y sont allergiques. Il est aussi à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles. Par ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans, celles souffrant d'une insuffisance hépatique ou d'une insuffisance rénale sévère, ou celles qui prennent également certains médicaments (par exemple, l'érythromycine, le saquinavir, le ritonavir), présentent un risque accru d'effets secondaires.

La tétracycline est un antibiotique d'ordonnance servant à traiter certaines infections d'origine bactérienne. Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Elle est déconseillée aux personnes qui y sont allergiques et à celles qui souffrent d'une maladie grave du rein ou du foie. Elle ne devrait pas être prise pendant la grossesse, car elle peut entraîner des changements osseux ou dentaires chez le fœtus ainsi qu'une atteinte hépatique grave chez la mère. La tétracycline peut également réduire l'efficacité des contraceptifs oraux. Parce qu'elle pénètre dans le lait maternel et peut provoquer une décoloration des dents chez le bébé, la tétracycline ne doit pas être utilisée par les patientes qui allaitent. Elle est contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans, car elle peut nuire aux os et causer une dyschromie dentaire permanente. L'exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets (p. ex., lampes solaires) doit être évitée lors du traitement par la tétracycline, car celle-ci peut augmenter la sensibilité de la peau et provoquer de graves coups de soleil. Comme la tétracycline modifie les bactéries naturelles de l'estomac, elle peut provoquer une infection intestinale grave et potentiellement mortelle entraînant une diarrhée violente. L'ingestion de comprimés de tétracycline périmés ou détériorés peut provoquer de graves lésions rénales irréversibles pouvant entraîner la mort. La tétracycline peut interagir avec d'autres médicaments et provoquer des effets indésirables graves. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive pourrait entraîner la prolifération de bactéries que la tétracycline n'arrivera pas à supprimer, ce qui signifie qu'elle risque de ne plus être efficace à l'avenir, au moment voulu (c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]