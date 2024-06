Produit : Comprimés Festal Plus (étiquetés en coréen)

Comprimés Festal Plus (étiquetés en coréen) Problème : Produits de santé - Sécurité des produits; produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits; produits non homologués Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé. Lisez les étiquettes des produits pour vérifier que la vente des produits de santé a été autorisée par Santé Canada . N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées. Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

Produits visés

Produit Risque pour la santé Comprimés Festal Plus Étiquetés (en coréen) comme contenant de l' ursodiol

Problème

Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser les comprimés Festal Plus non homologués saisis chez GD Health Town, à Coquitlam (329 North Road #215), en Colombie-Britannique, car le produit est étiqueté comme contenant un médicament d'ordonnance (ursodiol) et peut poser de graves risques pour la santé.

Le produit non homologué est présenté comme pouvant être utilisé par les adultes et les enfants âgés de huit ans et plus qui ont des problèmes gastro-intestinaux pour les aider à digérer les aliments; cependant, l'ursodiol est un médicament délivré sur ordonnance au Canada et n'est autorisé que pour le traitement de certaines maladies du foie.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé. Le produit n'est pas non plus étiqueté en anglais et en français comme l'exige le Canada.

Les médicaments délivrés sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous les conseils et la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des conditions spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Les médicaments délivrés sur ordonnance ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs au Canada que sur présentation d'une ordonnance.

Ce qu'il faut faire

N'utilisez pas ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé.

Retournez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée.

N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées.

N'achetez que des produits de santé autorisés. Lisez les étiquettes des produits pour vérifier que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé autorisés portent un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

Contexte

L'ursodiol, également connu sous le nom d'acide ursodésoxycholique, est un médicament d'ordonnance utilisé dans le traitement des maladies hépatiques cholestatiques (maladies qui entraînent un blocage ou une réduction du flux biliaire). Les effets secondaires graves de l'acide ursodésoxycholique comprennent des réactions allergiques, des douleurs thoraciques, des difficultés à respirer, des maux d'estomac, des nausées, de la diarrhée ou de la constipation, un gonflement des extrémités (mains et pieds), de l'hypertension artérielle, de la fatigue, des étourdissements, des maux de tête, des démangeaisons, de la fièvre et une jaunisse. Certains patients présentent d'autres symptômes comme des vomissements et des douleurs dans la région abdominale en raison de blocages dans le tractus gastro-intestinal, ce qui nécessite une intervention médicale. Des analyses sanguines sont nécessaires pour surveiller le risque de toxicité hépatique lié à la prise de ce médicament. L'acide ursodésoxycholique ne doit pas être pris par les personnes qui sont allergiques à l'ursodiol, qui ont un blocage du flux biliaire dû à une maladie du foie ou à une autre affection, ni par les personnes qui sont enceintes, qui prévoient devenir enceintes ou qui allaitent.

SOURCE Santé Canada (SC)

