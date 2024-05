Produit : Comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin (lot EG23DGX001, expiration 07-2025)

Comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin (lot EG23DGX001, expiration 07-2025) Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Retournez vos comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin à votre pharmacie pour remplacement dès que possible. Jusqu'à ce que vous puissiez les retourner, continuez à prendre vos comprimés JAMP Digoxin, mais ne prenez pas de comprimés qui semblent surdimensionnés par rapport à vos comprimés normaux (voir l'image, qui montre un comprimé surdimensionné à gauche et un comprimé de taille correcte à droite). Si vous ne savez pas si votre produit est concerné, consultez votre pharmacie. Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous ou une personne dont vous vous occupez présentez des effets secondaires graves, tels que des vomissements, une confusion, des troubles de la vision ou des troubles cardiaques.

Images

Produits visés

Produit DIN Lot Expiration Comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin 02498502 EG23DGX001 07-2025

Problème

La JAMP Pharma Corporation rappelle un lot de comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin car certains flacons peuvent contenir des comprimés plus épais et surdimensionnés. Les patients prenant un comprimé surdimensionné recevront inopinément une dose plus élevée que celle prévue, ce qui peut présenter des risques graves pour la santé, y compris une surdose. La digoxine est un médicament pour lequel de petites différences de dose ou de concentration dans le sang peuvent entraîner des effets secondaires. Il est donc très important que tous les patients prenant le produit JAMP concerné le rapportent à la pharmacie pour qu'il soit remplacé.

JAMP Digoxin est un médicament sur ordonnance utilisé chez les enfants et les adultes pour traiter l'insuffisance cardiaque congestive légère à modérée. Il peut également être utilisé pour traiter un rythme cardiaque rapide ou irrégulier (par exemple, la fibrillation auriculaire).

Les signes et symptômes d'une surdose de digoxine peuvent être les suivants : nausées, vomissements, diminution de l'appétit, diarrhée, confusion, crises d'épilepsie, hallucinations, troubles de la vision (vision de « halos » lumineux autour des objets, ou vision verte ou jaune), fatigue, rythme cardiaque irrégulier et rythme cardiaque anormalement rapide ou lent. En cas de surdose grave, les effets cardiaques peuvent mettre la vie en danger. Les enfants, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant de troubles électrolytiques ou thyroïdiens peuvent présenter un risque plus élevé d'effets nocifs.

Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en œuvre de toutes les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont établis.

Ce qu'il faut faire

Retournez vos comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin à votre pharmacie pour remplacement dès que possible. Jusqu'à ce que vous puissiez les retourner, continuez à prendre vos comprimés JAMP Digoxin, mais ne prenez pas de comprimés qui semblent surdimensionnés par rapport à vos comprimés normaux (voir l'image, qui montre un comprimé surdimensionné à gauche et un comprimé de taille correcte à droite). Si vous ne savez pas si votre produit est concerné, consultez votre pharmacie.

Communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé si vous ou une personne dont vous vous occupez présentez des effets secondaires graves.

Communiquez avec la JAMP Pharma Corporation en appelant sans frais au 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire lié au produit de santé ou toute plainte à ce sujet.

Renseignements supplémentaires pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons de comprimés de 0,0625 mg de JAMP Digoxin avant de les distribuer et signaler tout comprimé inhabituel à l'entreprise et à Santé Canada .

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]