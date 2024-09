Produit: Bouteilles de M-Eslon (sulfate de morphine) étiquetées comme contenant des capsules à libération prolongée de 30 mg, mais pouvant contenir des capsules à libération prolongée de 60 mg.

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire: Vérifiez votre bouteille ou votre emballage de M-Eslon (sulfate de morphine). Si votre ordonnance prévoit des capsules de 30 mg et que le flacon contient des capsules de 60 mg, ou si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas ces capsules et retournez-les à votre pharmacie. Si vous ou une personne dont vous vous occupez êtes victimes d'une surdose (les symptômes sont décrits ci-dessous), appelez immédiatement le 911 et consultez immédiatement un médecin.

Images

Produits visés

Produit DIN Numéro du lot Date de péremption Capsules à libération prolongée de M-Eslon (sulfate de morphine) - les bouteilles du fabricant sont étiquetées 30 mg 02019949 43885 04/2026

Problème

Ethypharm Inc. rappelle un lot de capsules de M-Eslon (sulfate de morphine) à libération prolongée car certains flacons étiquetés M-Eslon 30 mg ER peuvent contenir des capsules de 60 mg. Ce problème pourrait conduire les patients à recevoir une dose de 60 mg au lieu de la dose de 30 mg qui leur a été prescrite, ce qui pourrait entraîner une surdose et poser de graves risques pour la santé.

M-Eslon est un médicament opioïde sur ordonnance utilisé par les adultes pour la gestion de la douleur à long terme lorsque la douleur est suffisamment grave pour nécessiter des analgésiques quotidiens et permanents et que les autres options de traitement ne sont pas en mesure de traiter la douleur.

La capsule de 60 mg porte les inscriptions « 60 » et « M-ESLON ». La capsule est munie d'un bouchon orange opaque et d'un fond transparent.

La capsule de 30 mg porte les inscriptions « 30 » et « M-ESLON ». La capsule a un bouchon rose opaque et un fond transparent.

Prendre trop de morphine ou augmenter soudainement la dose peut potentiellement conduire à une surdose, qui peut mettre la vie en danger. Les symptômes d'une surdose de morphine peuvent être les suivants : confusion, vertiges, somnolence, difficultés à se réveiller, pupilles petites (en pointe), rythme cardiaque lent, respiration lente et difficile, peau froide et moite, évanouissement, crise d'épilepsie, coma et décès.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de l'entreprise, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont identifiés.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez la bouteille ou l'emballage de votre médicament M-Eslon (sulfate de morphine). Si votre prescription est de 30 mg, les capsules doivent être roses et transparentes. S'il s'agit de capsules de 60 mg (orange et transparentes), ou si vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas ces capsules et contactez immédiatement votre pharmacie. Votre pharmacien vérifiera les capsules et vous fournira un produit de remplacement si nécessaire. Retournez le produit concerné à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

capsules et contactez immédiatement votre pharmacie. Votre pharmacien vérifiera les capsules et vous fournira un produit de remplacement si nécessaire. Retournez le produit concerné à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé de manière appropriée. Appelez immédiatement le 911 et demandez des soins médicaux immédiats si vous ou la personne dont vous vous occupez subissez une surdose (par exemple, respiration lente, somnolence ou difficultés à se réveiller).

et demandez des soins médicaux immédiats si vous ou la personne dont vous vous occupez subissez une surdose (par exemple, respiration lente, somnolence ou difficultés à se réveiller). En cas de soupçon de surdose, administrez de la naloxone en vaporisateur nasal ou en injection sans délai. Renouvelez l'administration après 2 à 3 minutes si la personne ne s'est pas réveillée ou si sa respiration ne s'est pas améliorée.

naloxone en vaporisateur nasal ou en injection Renouvelez l'administration après 2 à 3 minutes si la personne ne s'est pas réveillée ou si sa respiration ne s'est pas améliorée. Contactez votre professionnel de la santé si vous avez pris une mauvaise dose de votre médicament et si vous avez des problèmes de santé.

Si vous avez des questions sur ce rappel, contactez Ethypharm Inc. en appelant le 1-855-694-0151, ou en envoyant un courriel à [email protected] .

. Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Informations supplémentaires pour les professionnels de la santé:

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les bouteilles étiquetées M-Eslon (sulfate de morphine) 30 mg, capsules à libération prolongée, avant de les délivrer afin de s'assurer qu'elles ne contiennent pas des capsules M-Eslon 60 mg à libération prolongée. Signalez toute bouteille inhabituelle ou tout autre problème à la compagnie et à Santé Canada .

