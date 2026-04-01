AVIS - Point de presse de Québec solidaire et du Communautaire à boutte - 9h15
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
01 avr, 2026, 15:21 ET
QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le responsable solidaire en matière d'Action communautaire, Etienne Grandmont, feront un point de presse jeudi 02 avril à 9h15 avec des représentantes du Communautaire à boutte, au Foyer parlementaire à l'occasion de la dernière journée de grève des groupes communautaires.
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AIDE-MÉMOIRE
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Date :
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02 avril 2026
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Heure :
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9h15
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Lieu :
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Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire, 367 995 2364 ou [email protected]
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