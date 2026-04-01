AVIS - Point de presse de Québec solidaire et du Communautaire à boutte - 9h15

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire de Québec solidaire

01 avr, 2026, 15:21 ET

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le responsable solidaire en matière d'Action communautaire, Etienne Grandmont, feront un point de presse jeudi 02 avril à 9h15 avec des représentantes du Communautaire à boutte, au Foyer parlementaire à l'occasion de la dernière journée de grève des groupes communautaires. 

AIDE-MÉMOIRE 

Date :

02 avril 2026

Heure :

9h15

Lieu :

Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire, 367 995 2364 ou [email protected]

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