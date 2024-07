AVIS MÉDIA - Mécontentement face au 4e plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le mardi 16 juillet 2024 à 10H, l'antenne régionale du Collectif pour un Québec sans pauvreté composé d'organismes nationaux et régionaux en défense collective des droits, en sécurité alimentaire, et en itinérance ainsi que des organismes terrain urbains afficheront leur mécontentement face au 4e plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), le Regroupement des Auberges du Coeur du Québec (RACQ), le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et des organismes de défense des droits s'unissent pour dénoncer de manière ludique un 4e Plan de lutte décevant et méprisant envers les personnes en situation de pauvreté. Face à cette situation, la Ministre doit s'attendre à un automne chaud!

En résumé

Quoi :

Point de presse

Quand :

Jeudi 16 juillet 2024, 10H

Où :

Devant le bureau de la Ministre Chantal Rouleau (500 Bd Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 3Z7)

Qui :

Catherine Tragnée du Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), Grace Tabaka du Regroupement des Auberges du Cœur du Québec (RACQ) et Mélanie Lamoureux du Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ). Robert Roussel et Mélanie Ratté, des personnes militantes contre la pauvreté, prendront aussi la parole.

Un communiqué de presse sera distribué sur place.

