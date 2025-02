Consultation publique sur la cohabitation sociale : Le RAPSIM appelle à la solidarité

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui débute les audiences de la commission Itinérance et cohabitation sociale à Montréal de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), dont le mandat confié par le comité exécutif de la Ville de Montréal se concentre sur "les conditions de succès afin d'assurer la cohabitation sociale et une intégration harmonieuse des ressources pour les personnes en situation d'itinérance dans les quartiers de la métropole".

Le RAPSIM se désole de la prémisse de départ de cette commission qui s'intéresse davantage aux craintes provoquées par la présence d'une ressource en itinérance dans un quartier qu'aux effets désastreux de l'intolérance et de la stigmatisation sur la vie des personnes en situation d'itinérance et la survie des organismes qui voient leur financement remis en question lorsque les réponses qu'ils offrent sont politiquement trop dérangeantes. Plus encore, le mandat sous-entend qu'il est tout à fait légitime de mener un combat pour empêcher l'ouverture de ressources qui répondent à des besoins de base et viennent pallier des dénis de droits fondamentaux, pourtant protégés par nos chartes.

Aujourd'hui le RAPSIM souligne sa campagne "En itinérance, fier.es d'agir ensemble", en solidarité avec les personnes en situation d'itinérance qui sont au centre de cette consultation. Cette campagne vise à montrer notre fierté d'appartenir ou de soutenir le mouvement communautaire qui fait une différence significative et positive dans nos quartiers. Souvenons-nous que l'existence même des organismes communautaires dans notre cour est issue de besoins non répondus par les services traditionnels. La campagne est donc un rappel de cet ancrage direct avec les communautés en marge qui ont décidé de s'organiser. Elle marque aussi l'importance de prendre en compte leurs voix et leur expertise dans la recherche de solutions qui les concernent. Un rassemblement de solidarité est aussi organisé de 18h à 19h au parc de l'Espoir (1336 rue Sainte-Catherine E) où toutes les personnes solidaires sont invitées à partager un breuvage chaud et de la soupe et souligner le premier jour des auditions de la consultation.

Malgré son mandat biaisé, le RAPSIM invite les organismes communautaires qui oeuvrent en prévention et en réduction de l'itinérance ainsi que toutes les personnes solidaires à participer à la hauteur de leur capacité à cette consultation , dans l'espoir que le rapport qui en sortira puisse mener vers la mise en place de réponses dignes et à la hauteur des besoins qui sont criants. En itinérance, soyons fier.es d'agir réellement ensemble !

SOURCE Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc.

Contact média : Annie Savage, directrice du RAPSIM, Cellulaire: 514 879-1949 poste 1