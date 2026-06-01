Avis média - Grand rendez-vous citoyen sur l'éducation : Debout pour l'école dévoile une vaste mobilisation d'organisations et de personnalités publiques

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le collectif Debout pour l'école convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse organisée dans le cadre du Grand rendez-vous citoyen sur l'éducation, se déroulant les 5 et 6 juin à l'UQÀM.

Le mouvement dévoilera une importante liste d'appuis à ses quatre revendications visant à transformer le système scolaire québécois. Des organisations syndicales, communautaires, écologistes, étudiantes et féministes, de même que de nombreuses personnalités publiques issues des milieux de l'éducation, de la culture, du journalisme, de la recherche et de la politique, prendront publiquement position en faveur de ces revendications. Plusieurs personnalités et représentant.e.s des organisations ayant appuyé seront d'ailleurs présent.e.s à la conférence.

Quand : Vendredi 5 juin 2026 à 10h30 (accueil à 10h)

Où : Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke du Cœur des sciences, UQÀM (200 rue Sherbrooke Ouest, Montréal).

Prendront la parole : Jean Trudelle, co-porte-parole de Debout pour l'école, Nadine Bédard Saint-Pierre, vice-présidente de la CSQ, Patrick Bydal de la FAE, Simon Beaudin de la Coalition Interjeunes et Noah Ducharme, jeune militante.

*À noter que de nombreux et nombreuses ambassadeurs et ambassadrices - jeunes, employé•es du milieu scolaire et parents - seront également disponibles sur place. Il y aura aussi une opportunité photo intéressante.

À propos de Debout pour l'école

Debout pour l'école entend faire pression sur les décideurs des politiques éducatives pour qu'ils agissent dans le sens d'une école inclusive, équitable et de qualité pour tous. Leurs revendications s'appuient sur des recherches et sur les aspirations de nombreuses organisations et de citoyennes et citoyens qui ont à cœur l'éducation.

SOURCE Debout pour l'école

Pour informations et demandes d'entrevues : Émilie Foucher, relationniste, [email protected], (514) 883-8083