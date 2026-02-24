Livre blanc citoyen sur l'éducation de Debout pour l'école

Une mobilisation à la hauteur des changements nécessaires en éducation

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le collectif Debout pour l'école dévoile aujourd'hui son livre blanc citoyen Pour une nouvelle « révolution tranquille » en éducation, fruit d'une vaste démarche de consultations menées entre 2023 et 2025 ayant mobilisé plus de 4 500 citoyennes et citoyens ainsi que des acteurs clés du milieu. À travers ce document, le mouvement appelle à une vigoureuse relance du système scolaire québécois et invite la population, les partenaires en éducation et la classe politique à appuyer quatre revendications claires, en amont d'un Grand rendez-vous citoyen sur l'éducation, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2026 à l'UQAM.

Le collectif citoyen invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à appuyer les quatre revendications :

Le réseau scolaire du Québec doit être commun et offrir à tous les élèves les mêmes conditions d'apprentissage de qualité; La gouvernance du système scolaire doit être plus démocratique; Il faut trouver les moyens pour faire un réinvestissement majeur, nécessaire et urgent en éducation; Le gouvernement doit convoquer rapidement des États généraux sur l'éducation.

Dans le livre blanc, ces revendications sont accompagnées de neuf orientations qui serviront de base à la discussion du Grand rendez-vous citoyen, organisé avec le soutien de l'Institut du Nouveau Monde, organisme non partisan œuvrant à accroître la participation citoyenne. La population, les partenaires en éducation ainsi que les élues et élus seront conviés à prendre part à cet évènement dès maintenant.

« Debout pour l'école s'appuie sur une mobilisation citoyenne soutenue par une expertise sérieuse en éducation et en politiques publiques. Il se préoccupe de tous les grands enjeux de l'école québécoise dans le but de proposer un projet d'avenir pour la société. Il y a de la place pour se joindre à nous! », souligne Bernard Dufour, président du conseil d'administration de Debout pour l'école, ancien enseignant et cadre en éducation.

« En tant qu'étudiante, je suis aux premières loges pour prendre la mesure des défis en éducation et des opportunités ratées. Il est de mon devoir de mobiliser mes pairs et la jeunesse pour qu'ils et elles participent à cette nouvelle révolution tranquille! », a déclaré de son côté Madeleine Patenaude, responsable de la mobilisation des organisations étudiantes et de jeunes, étudiante en éducation préscolaire et enseignement primaire à l'Université Laval.

« Le système d'éducation du Québec mis en place à la suite du Rapport Parent, lors de la Révolution tranquille, a peu à peu perdu ses repères en matière d'équité sociale. Il est grand temps d'y remédier. » - Guy Rocher, sociologue. Tiré de la préface du Livre blanc citoyen sur l'éducation.

